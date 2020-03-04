新冠肺炎聪明多变 巴西病毒突变与武汉样毒多不同

中国武汉起始点新冠肺炎的疫情已在全球蔓延，巴西也在上月26日出现首例确诊。当地科学家与英国科学家合作，紧急针对这名61岁的巴西患者进行“冠状病毒基因定序”，结果发现患者体内的新冠病毒与武汉公布的病毒基因相比，有3处不同，这表示病毒在传播的过程中已出现变异。

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据联合新闻网今天报道说，研究团队指新冠病毒已突变，巴西患者病毒基因与武汉样本多处不同。

一份标题为《First report of COVID-19 in South America》（南美洲首份新型冠状病毒报告）的论文之中，分析巴西的首例确诊患者，来自圣保罗市的一名61岁男性患者。他上月9日至21日曾前往意大利旅游，并在返回巴西后出现发烧跟呼吸道不适等症状。

该报道称，研究团队从他的鼻咽中采取病毒基因，分析后报告指出，初步的遗传分析表明，这株巴西“Brazil / SPBR1 / 2020”病毒的基因组，与中国公布的“Hu-1参考菌株”有3处不同，代表病毒在传播的过程中已经开始突变。据研究团队表示，目前意大利只公布一个病毒基因组序列，来自一位东亚地区的女游客，属于“境外移入病毒”。但随着确诊病例越来越多，有必要针对意大利本土病例重新进行病毒分析。

报道说，研究团队强调，将这份资料公开，希望各国能共用研究成果，避免病毒在大家不清楚其已变异的情况下传播，引发更多不确定的突变。该报告指出，这株巴西病毒的基因组，与中国公布的有3处不同。

消息没有关于病毒变化后数种不同的细节。

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