新冠肺炎 世卫组织低调上调了死亡率

世界卫生组织(WHO)总干事谭德赛周二表示，在确诊的新冠病毒感染病例中，约3.4%的人死亡，远远高于季节性流感不到1%的致死率。世卫组织总干事说，但这种新型冠状病毒是可以控制的。

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据路透社报道说，世卫组织总干事谭德塞称，新冠病毒致死率远高于流感，但该病毒是可控的。世界卫生组织(WHO)总干事谭德赛周二表示，在确诊的新冠病毒感染病例中，约3.4%的人死亡，远远高于季节性流感不到1%的致死率，但这种新型冠状病毒是可以控制的。

谭德赛在日内瓦新闻发布会上说:“总之，新冠病毒传播的效率比流感低，传播似乎不是由没有症状的人驱动的，它导致的疾病比流感更严重，目前还没有任何疫苗或治疗办法，但它是可以控制的。”

据美国之音引述CNBC报道，世界卫生组织干事长谭德塞3日表示，全球新冠肺炎致死率是3.4%，高于先前估计的2%，至于季节性流感的致死率则往往不到1%。世卫组织上周曾经表示，新冠肺炎依据医疗保健系统的质量，死亡率从0.7%到4%，爆发初期专家则预估大约是2.3%。

世卫组织紧急事件规划执行主任瑞恩(Mike Ryan)表示，新冠肺炎没有疫苗及治疗药物，不完全了解传播途径和死亡率，但是与流感不同，目前各国都在努力抗疫，已经明显看到疫情受到抑制。

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