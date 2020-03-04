新冠肺炎 印尼 2.4亿人口仅2宗确诊 专家质疑

发迹于中国武汉的新型冠状病毒延烧全球，周一印尼出现首宗确诊，为2名印尼公民，印尼政府表示，现在每天都可以检验1000份样本，自中国爆发疫情以来，印尼采样的样本总数量也公诸于世，令当地医界专业人士一直摇头。

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据光华网今天报道说，新冠肺炎2.4亿人口仅2宗确诊，印尼防疫专家也摇头。拥有2亿4000万人口的印尼，目前新冠肺炎确诊病例为2宗。

该报道说，根据《科学》期刊消息，周一印尼报告该国出现首宗及第2宗新冠肺炎病例，总统佐科威宣布，患者分别是31岁和64岁的妇女，也强调“从一开始，我们就严格遵守世界卫生组织对于新冠肺炎问题发布的处理准则。”

到目前为止，印尼所有的新型冠状病毒测试，都在卫生部的国家卫生研究与发展研究所中进行，卫生部疾控预防局发言人艾哈迈德尤里安托说：“实验室每天可以处理1000个样品。自疫情爆发以来，研究所仅对333人进行了检查。”

印尼人口总数逾2亿4000万人，干细胞与癌症研究所专家艾哈迈德乌托莫说：“从统计学而言，不可能只有2宗确诊”。他直言印尼卫生部的测试标准不准确也不透明，为印尼这个巨大的群岛埋下延误根源。

该报道称，印尼艾克曼分子生物学研究所发言人阿敏索耶班德里欧说，在1月中旬就已向印尼研究部表达愿意协助它们预防新冠肺炎，该研究所设有新兴病毒研究小组，研究过人类的冠状病毒，并配备生物安全3级实验室和先进的测序设备，却被印尼官方冷落，至今仍无接受提议。

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