英国或最多会有50万人死于新冠病毒肺炎

据英国报纸《i》透露，英国政府昨天宣布的抗疫作战计划是根据疫情出现最坏的情况下制定的。英国政府估计，英国最多会有50万人死于新冠病毒肺炎，但相信真正死亡人数将远低于这一数字。

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据李文读报3月4日报道说，英国政府宣布抗疫作战计划。对此《每日邮报》报道说，英国政府昨天披露了抗击新冠病毒肺炎疫情的“作战计划”。首相约翰逊警告说，为了防止疫情的传播，英国公众在未来三个月内可能要被迫暂停社交生活，其中包括出外吃饭、到酒吧喝酒、出外购物和观看演出等。此外，到访英国的外国人一旦发现有疑似症状的话，将会被要求进行新冠病毒肺炎测试，并在通过后才获准入境。而军队也会处于戒备状态，以应对可能出现的紧急情况。

而《泰晤士报》报道，英国国民保健服务（NHS）属下的医院已被告知，应尽量通过视频为病人看病，以便腾出更多病床用来安置新冠病毒肺炎病人。报道还引述首相约翰逊昨天宣布抗疫作战计划时承诺，英国一定能战胜新冠病毒疫情，而且会在准备充足的情况下战胜疫情。针对一些英国公众开始囤积日用食品和清洁用品的情况，报道引述英国政府首席科学顾问强调说，公众完全没有理由进行恐慌性的抢购行动。

英国《卫报》则报道说，根据政府昨天宣布的抗疫作战计划，一旦有许多警员因为感染新冠病毒疫情而病倒的话，警方将暂停调查一些谋杀案，而999紧急电话热线的回应时间也会延长。此外，如果公立医院医护人员也受到疫情影响的话，一些非紧急的医疗服务将会推迟，并且会临时征召退休医护人员协助提供医疗服务。英格兰地区的国民保健服务部门昨天也下令属下医院，要对所有重症病房内的病人进行新冠病毒肺炎测试，以防止一些病人在不知情的情况下感染了病毒。

根据《i》指出，英国政府昨天宣布的抗疫作战计划是根据疫情出现最坏的情况下制定的。英国政府估计，英国最多会有50万人死于新冠病毒肺炎，但相信真正死亡人数将远低于这一数字。而昨天英国新增确诊病例为12人，使累计确诊病例总数增至51人。而英国卫生专家对公众的建议就是，勤洗手、使用纸巾和避免看家庭医生，但并没有建议公众戴口罩以防止病毒的传播。

据《独立报》电子版引述英国政府警告说，在最坏的情况下，英国可能有相等于600万人的五分之一劳动力，因为感染到新冠病毒肺炎而告病假。英国国民保健服务（NHS）也宣布，把新冠病毒肺炎列为“全国性事件”，并下令属下医院要为如何处理大量涌入的病人做好准备。

《每日电讯报》也引述英国政府警告说，在新冠病毒肺炎疫情最严重的情况下，可能会有20%的劳动力因为感染病毒而告病假。报道还引述世界卫生组织表示，在全球范围内，新冠病毒肺炎的死亡率达到3.4%，远高于季节性流感的死亡率。不过，英国政府官员预测，新冠病毒肺炎在英国的死亡率大约为1%左右。

据李文读报引述《都市报》在头版刊登照片报道，为了避免感染新冠病毒肺炎，今年93岁高龄的英女王昨天也前所未见地戴上白色长手套，为授勋人士在胸前佩戴王室勋章。该报还在头版专门刊登了去年11月举行的另一次授勋仪式的照片，显示当时女王在为授勋人士佩戴勋章的时候并没有戴手套。

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