新冠肺炎 又有豪华游轮遭遇疫情被迫海上漂流

地中海邮轮公司旗下“歌剧号”邮轮（MSC Opera）上，一名奥地利籍乘客下船后被确诊感染新冠肺炎。船上2000多名乘客被要求暂时留在船上等待指示，消息说邮轮将在希腊科孚岛(Corfu)靠岸暂时隔离。而公主邮轮的“至尊公主号”（Grand Princess）因船上疫情取消原定航程，直返旧金山，但加州州长纽森（Gavin Newsom）已下令不准靠岸，直到船上数千名成员检测完毕。

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据光华网今天报道说，因新冠肺炎，希腊“歌剧号”邮轮爆新冠疫情，2000多名乘客船上隔离。

据报道，地中海邮轮公司旗下“歌剧号”邮轮（MSC Opera）上，一名奥地利籍乘客下船后被确诊感染新冠肺炎。船上2000多名乘客被要求暂时留在船上等待指示，邮轮将在希腊科孚岛(Corfu)靠岸暂时隔离。

该公司表示，奥地利卫生官员当地时间周三(4日)通知，一名奥地利公民被确诊新冠肺炎。 而他曾乘搭这艘邮轮出游。所有2000多名乘客都被告知留在船上，有游客在短途旅行中也被紧急召回。

报道称，今年2月时，这名奥地利旅客在该邮轮的中东／地中海两周旅程中，一直都在船上。2月28日早上他在意大利热那亚下船，并返回奥地利。直到他下船后，症状才开始显现，后来他被证实对致命的冠状病毒呈阳性反应。公司发言人称，已向希腊提交邮轮的全部医疗记录，以及上述奥地利乘客的医疗和旅行记录，并已要求所有乘客留在船上，作为预防措施，等待指示，暂时仍不需要采取额外的卫生措施。

该艘邮轮未来仍将按计划航行。目前没有任何乘客或船员报告有类似流感症状。据悉，这艘邮轮可搭载3300多名乘客和船员。

光华网消息说，至尊公主号（Grand Princess）因乘客确诊，被拒靠岸。

由于美国加州首例新冠肺炎不治患者，曾于2月搭乘公主邮轮的“至尊公主号”（Grand Princess），以及第2名确诊乘客也出现，有关邮轮取消航程，直返旧金山，但加州州长纽森（Gavin Newsom）已下令不准靠岸，直到船上数千名成员检测完毕。

消息说，“至尊公主号”取消墨西哥航程，直返旧金山，要求现在正在邮轮上的乘客都留在自己的舱房直到医护人员准许离开；目前传出船上已有人员出现症状，加州州长纽森下令邮轮不准靠岸，纽森表示船上2500名乘客有一半是加州人，他们正与美国疾病管制与预防中心（CDC）紧密合作，联系船上所有人。

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