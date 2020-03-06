新冠肺炎攻陷北约司令部

北大西洋公约组织（NATO）透露，NATO在比利时的军事总部通报了3起武汉肺炎确诊病例，病患是一名平民雇员及其两名家属。感染者与意大利疫情有关。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎疫情发烧，北约总部确诊3起。NATO在比利时的军事总部的这名染病雇员日前曾赴欧洲疫情严重的意大利。

新冠肺炎在全球夺走超过3000条人命，大部分死亡案例在中国境内。

但据北约说，这名雇员和家属从意大利回来后，并未造访位于比利时南部蒙斯（Mons）的欧洲盟军最高指挥部（SHAPE）。北约在声明中表示：「在范围广阔的欧洲盟军最高指挥部社区中，出现3起武汉肺炎确诊病例。」

声明中说：「确诊病例是国外旅行后『进口』到比利时，病患回国后并没有进入欧洲盟军最高指挥部。」

在医院检查后，3名病患已经回家隔离，据说他们的病情并不严重。

欧洲盟军最高指挥部是北约军事指挥官美国上将沃特斯（Tod Wolters）办公所在地，欧洲盟军最高指挥部整个「社区」约有5000人，包括军职人员、平民雇员及家属。

该报道说，为了预防新冠肺炎，欧洲盟军最高指挥部官员旅行受到限制，有些会议改为电话或视讯会议举行，不必亲身与会。

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