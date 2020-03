不是骇人听闻?美国医界评估：全美将有9600万人确诊 48万人死亡

2019新型冠状病毒引发的肺炎(COVID-19,简称武汉肺炎)疫情引起全球忧虑,大国美国是否爆发更大规模传染,也是下一波全球防疫的重点。上报今天引述《商业内幕》(Business Insider)7日消息,代表美国上千家医疗院所的美国医院协会(American Hospital Association, AHA),2月26日曾召集医界专家,召开网络研讨会,其中有专家在会中表示,美国预计会出现多达9600万个确诊病例、480万人需住院治疗,且有48万人因此丧命。

据上报今天报道说,新冠肺炎,美国医界评估报告:全美将有9600万人确诊、48万人死亡。截至台湾时间7日下午14时,全美共有324例确诊病患,检测结果出现新冠病毒阳性反应。

该消息说,2019新型冠状病毒引发的肺炎(COVID-19,简称武汉肺炎)疫情引起全球忧虑,大国美国是否爆发更大规模传染,也是下一波全球防疫的重点。据《商业内幕》取得研讨会中的简报文件,一张标题为“医疗照护领袖须知何事:准备迎战2019新型冠状病毒”(What healthcare leaders need to know: Preparing for the COVID-19),由内布拉斯加大学医学中心(University of Nebraska Medical Center)教授劳勒尔(James Lawler)分析得出以上数据。

劳勒尔在简报中指出,这次新冠肺炎疫情规模是流感严重时期的10倍之多,医院应该对此冲击有所准备。内布拉斯加医疗中心( Nebraska Medicine)发言人说,这是该教授依照目前可得的数据所做的解读结果。但是随着更多资讯释出,相关预报也可能出现改变。

该报道指出,劳勒尔不是唯一一位评估疫情会出现大规模感染的专家。美国哈佛大学流行病学教授利普西奇(Marc Lipsitch)日前也表示,在接下来的一年内,全球约有40%至70%人口感染新冠病毒。利普西奇认为,这并不代表所有人感染者都出现严重症状,很可能大部分患者为轻症,甚至无症状,致死程度则类似于流感。

该报道说,截止3月7日全美共有324例确诊病患,14人死亡。目前美国疫情最严重的地区分别是华盛顿州、加州和纽约州,全美死亡病例皆集中在这3州。

