不是骇人听闻?美国医界评估：全美将有9600万人确诊 48万人死亡

2019新型冠状病毒引发的肺炎（COVID-19，简称武汉肺炎）疫情引起全球忧虑，大国美国是否爆发更大规模传染，也是下一波全球防疫的重点。上报今天引述《商业内幕》（Business Insider）7日消息，代表美国上千家医疗院所的美国医院协会（American Hospital Association, AHA），2月26日曾召集医界专家，召开网络研讨会，其中有专家在会中表示，美国预计会出现多达9600万个确诊病例、480万人需住院治疗，且有48万人因此丧命。

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据上报今天报道说，新冠肺炎，美国医界评估报告：全美将有9600万人确诊、48万人死亡。截至台湾时间7日下午14时，全美共有324例确诊病患，检测结果出现新冠病毒阳性反应。

该消息说，2019新型冠状病毒引发的肺炎（COVID-19，简称武汉肺炎）疫情引起全球忧虑，大国美国是否爆发更大规模传染，也是下一波全球防疫的重点。据《商业内幕》取得研讨会中的简报文件，一张标题为“医疗照护领袖须知何事：准备迎战2019新型冠状病毒”（What healthcare leaders need to know: Preparing for the COVID-19），由内布拉斯加大学医学中心（University of Nebraska Medical Center）教授劳勒尔（James Lawler）分析得出以上数据。

劳勒尔在简报中指出，这次新冠肺炎疫情规模是流感严重时期的10倍之多，医院应该对此冲击有所准备。内布拉斯加医疗中心（ Nebraska Medicine）发言人说，这是该教授依照目前可得的数据所做的解读结果。但是随着更多资讯释出，相关预报也可能出现改变。

该报道指出，劳勒尔不是唯一一位评估疫情会出现大规模感染的专家。美国哈佛大学流行病学教授利普西奇（Marc Lipsitch）日前也表示，在接下来的一年内，全球约有40%至70%人口感染新冠病毒。利普西奇认为，这并不代表所有人感染者都出现严重症状，很可能大部分患者为轻症，甚至无症状，致死程度则类似于流感。

该报道说，截止3月7日全美共有324例确诊病患，14人死亡。目前美国疫情最严重的地区分别是华盛顿州、加州和纽约州，全美死亡病例皆集中在这3州。

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