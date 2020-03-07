新冠肺炎 全球病例超过10万

新冠肺炎正在加速在全球蔓延，多国拉响了疫情大流行警报。纽约时报今天根据各国官方统计，指冠状病毒已经侵袭到全球至少83个国家，导致超过10.17万人患病，超过3400人死亡。病毒蔓延速度惊人，欧洲全线拉响警报。周五，欧洲感染人数攀升至7300人，三天内翻了一倍多。

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据纽约时报今天报道说，新冠疫情，湖北除武汉外无新增；全球病例超过10万。

据中国卫健委通报，截至3月6日24时，中国大陆报告新增确诊病例99例，其中湖北74例，境外输入病例24例；新增死亡病例28例，全部来自湖北；新增疑似病例99例。目前累计报告确诊病例80651例，累计死亡病例3070例。值得关注的是，在湖北省，武汉以外地区连续两天未报告新增病例，而在2月初，该省武汉以外城市一天之内报告的新病例曾多达1400例。数字的下降反映了中国政府为遏制该病蔓延做出的全面努力。周四，一名负责控制疫情的中央指导组成员对《人民日报》表示，根据数据，他预计武汉将在本月晚些时候实现新增病例“基本清零”。

与此同时，根据各国官方统计，冠状病毒已经侵袭到全球至少83个国家，导致超过10.17万人患病，超过3400人死亡。你可以通过这幅动态地图追踪病毒在全世界的传播。

美国确诊病例超300，华盛顿州和加州成“重灾区”。截至周五，全美共有20个州总计报告了301例冠状病毒感染病例和15例死亡病例，西海岸首当其冲。此外，被困加州外海的“至尊公主号”邮轮上有21人病毒检测呈阳性。

该报道说，病毒蔓延速度惊人，欧洲全线拉响警报。周五，欧洲感染人数攀升至7300人，三天内翻了一倍多。

法国、英国、西班牙、荷兰、意大利和其他国家的病例都出现了单日最大增幅。目前有30多个欧洲国家出现了确诊病例，其中10个国家至少每国有100名患者被感染。

在亚洲以外疫情最严重的意大利，周五的确诊病例升至4600多例，其中197人死亡，较前一天增加了近800例确诊、49例死亡。

法国议会一名议员的病毒检测呈阳性。英国医生警告说，英国已经不堪重负的医疗系统可能难以应对疫情，该国已出现第二例死亡。德国、法国和西班牙是欧洲疫情第二严峻的梯队，这几个国家报告的病例总数超过1700例。在瑞士，确诊病例增加了一倍，超过200例。

据纽约时报说，俄罗斯采取激进措施预防疫情：莫斯科市政府本周宣布了一系列严格的全面预防措施，宣布首都进入“高度戒备状态”，并要求近期到访中国、意大利、韩国、美国等国的居民向当局汇报并进行自我隔离。但根据官方数字，俄罗斯全国只有10例确诊病例（莫斯科五例），实施如此严格的管制引发了更多猜测和疑虑。

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