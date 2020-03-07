美国亲以年会2人确诊新冠肺炎 彭斯彭佩奥等与会紧急排查

美国亲以色列游说团体「美以公共事务委员会」日前举行年会，昨天传出两名参加年度会议者被验出新型冠状病毒呈阳性。有数名高阶官员及数十名国会议员出席这场会议，包括彭斯（Mike Pence）、蓬佩奥（Mike Pompeo）、联邦参议院多数党共和党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell），以及刚退出民主党总统候选人提名初选的亿万富翁彭博（Michael Bloomberg）。美国防疫当局开始排查染疫危险，称并未发现与会者有立即风险。

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据法新社消息，美国一项支持以色列团体年会会议传2人染新冠肺炎，报副总统及国务卿也出席。

根据在美颇具影响力的亲以色列游说团体「美以公共事务委员会」昨天稍晚表示，两名参加年度会议者被验出新型冠状病毒呈阳性。出席会议者还有副总统彭斯、国务卿蓬佩奥等政要。

美以公共事务委员会（AIPAC）在寄给出席人士、与谈人及国会办公室的电子邮件中表示，这两名患者从纽约出发前往华盛顿，参加这场于3月1日到3日举行的会议。美以公共事务委员会在推特发文：「我们证实，至少两名来自纽约、出席政策会议的人经检测呈2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）阳性。」

据美国官员宣布，至昨天截止，纽约州有22起新增确诊，大部分集中在纽约市北方的韦斯切斯特郡（Westchester County），纽约州累计44起确诊病例。美以公共事务委员会说：「我们持续与韦斯切斯特郡卫生局，以及和纽约卫生局协作的华盛顿哥伦比亚特区（D.C.）卫生厅，还有国家卫生机关等保持联系。」

美以公共事务委员会今晚传来一份华盛顿卫生当局的声明，内容表示，并未发现与会者有立即风险

该消息说，有数名高阶官员及数十名国会议员出席这场会议，包括彭斯、蓬佩奥、联邦参议院多数党共和党领袖米奇·麦康奈尔，以及刚退出民主党总统候选人提名初选的亿万富翁彭博。

彭斯正是美国的防疫总指挥。

该报道说，美国国内各派系的国会议员每年都热烈参与美以公共事务委员会会议，向以色列表达支持。

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