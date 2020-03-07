英国称已出现新冠疫情大爆发

据英国《太阳报》今天称，英国政府首席科学顾问瓦兰斯爵士昨天承认，新冠病毒肺炎疫情已开始在英国爆发，而且已经出现人与人之间传播的情况。报道透露，昨天英国新增加了48起确诊病例，使累计确诊病例总数升至164人，而且有第二名确诊病人死亡，死者是一名88岁男性。报道称，他初步测试结果呈阳性，而有关官员正在等第二次测试结果的确认。

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据李文读报今天引述报刊报道，指英国已出现新冠疫情大爆发。

《独立报》电子版报道，全球新冠病毒肺炎确诊病例至今已超过10万人，其中英国经历了自疫情出现以来，单日新增确诊病例最多的一天，并使累计确诊病例总数超过了160人。另外，报道还引述英国卫生大臣汉考克证实，英国第二名新冠病毒肺炎确诊病人死亡。他还宣布，英国政府将额外拨出4600万英镑的预算，用来研发治疗新冠病毒肺炎的疫苗，并希望在一年内可以投入使用。与此同时，脸书英国分公司有员工确诊感染新冠病毒肺炎，因此被迫暂时关闭了该公司在伦敦的办事处。至于意大利仍是受疫情影响最严重的欧洲国家，目前死亡率已经接近200人。

而《每日邮报》报道，英国昨天新增新冠病毒肺炎确诊病例为48人，使累计确诊病例总数升至164人。由于确诊病例数字急剧增加，英国卫生官员建议数以百万计的上班一族向雇主提出要求，一旦疫情进一步恶化，可否准许他们在家工作，以便降低感染病毒的风险。报道也透露，英国第二名已确诊新冠病毒肺炎的死者是一名80多岁的男性，本身就体弱多病。

据《每日电讯报》报道，英国政府将会在下周宣布，英国已经到了不可能控制新冠病毒肺炎疫情蔓延的地步了，因此会劝喻年老人士尽量留在家中不要出门，同时大家应在实施新的限制社交接触政策推出之前，现在就去探访老人。报道指出，英国政府官员担心，英国接下来的疫情发展会和欧洲其他国家一样。法国总统马克龙昨天呼吁大家尽量不要去探访年老人士，以减少传播新冠病毒肺炎的风险。法国至今的确诊病例已达到613人，其中九人死亡。

李文读报指《卫报》则报道，受到新冠病毒肺炎疫情的影响，在英国大学正面临学费收入大减的危机。报道引述英国大学消息人士透露，许多来自中国以及其它受疫情影响较严重的国家及地区的已获录取的新生，纷纷要求校方取消学位或者允许推迟至明年1月才入学。此外，报考英国大学所需的英语程度资格考试-雅思（IELTS）考试，已经暂时取消了在中国举行的所有考试。还有一些正在英国大学就读的中国及国际留学生，不满英国政府至今对新冠病毒肺炎的应对行动，因此要求休学或退还学费，甚至已经暂停学业而返国。

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