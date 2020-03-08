新冠肺炎冲击世界才开始 英国未雨绸缪防抢购潮

英国《星期日电讯报》报道，由于英国开始出现恐慌性抢购的情况，多个超市集团开始对顾客实施限购食品措施。其中特易购（Tesco）限制每位顾客购买焗豆、意式面食及鲜牛奶的数量，以确保有足够的供应。与此同时，昨天英国新冠病毒肺炎确诊病例为46人，而确诊病例总数已增至209人。据李文读报说，该报道还引述卫生专家警告说，英国确诊病例数字有可能每天都会翻倍增长。

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据资深媒体人李文读报今天报道，3月8日英国超市实施限购防抢购潮。英国《星期日电讯报》报道，由于英国开始出现恐慌性抢购的情况，多个超市集团开始对顾客实施限购食品措施。

此外，该报还在头版引述新任财政大臣苏纳克接受该报专访时表示，他会在下周公布的政府财政预算案中，采取针对性的措施应对新冠病毒肺炎疫情对经济造成的影响，其中包括允许企业延迟付税等。

《星期日泰晤士报》则称，英国政府官员开始为多达10万人可能死于新冠病毒肺炎做准备。报道还引述消息人士指出，英国政府之前曾预测的最糟情况是，大约80%的人口感染新冠病毒肺炎，多达50万人死亡，但新的预测数字则将降低至10万人。报道还透露，英国首相约翰逊明天将再次主持俗称“眼镜蛇（Cobra）会议”的国家安全危机紧急委员会会议，预计卫生专家届时会建议英国政府采取“拖延”疫情发展的第二阶段行动，其中包括让更多的人在家工作，以及减少人群聚集的大型活动。

《观察家报》也报道，英国政府计划推出一系列紧急措施抗疫，其中包括通过紧急法案，允许雇员可以更换工作，以便他们可以临时为国民保健服务（NHS）担任义务工作。英国法院也可能改为通过视频连接的方式审理案件。英国数字文化媒体体育部明天也会召集各体育管理机构及媒体机构开会，商讨一旦疫情恶化，所有体育赛事将改为闭门作赛的可能性。此外，英国政府也在考虑暂时禁止70岁以上老人参加大型活动。

《独立报》电子版也在头版刊登照片报道说，印度的儿童也开始戴上口罩以防感染到新冠病毒肺炎。

《星期日邮报》报道，英国政府也在研究如何保护王室成员避免感染新冠病毒肺炎，而女王已经声言，不会因为疫情严重而影响其履行公务。报道透露，女王明天将率领八名英国王室成员，出席在伦敦西敏寺大教堂举行的英联邦日礼拜活动，来自54个英联邦成员国的代表也将出席这一活动。报道还引述英国王宫消息人士称，今年93岁高龄的英女王坚持要出席明天的活动，希望以此来显示英国虽然受到疫情影响，但一切仍然如常进行。

《星期日镜报》报道，英国一名83岁男子在钻石公主号邮轮上不幸感染新冠病毒肺炎，日前在日本不治身亡，他的遗体已从日本运回英国。报道引述这名男子的家人形容说，他是一位“真正有爱心的人”。

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