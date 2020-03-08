新冠肺炎威胁 教皇今不再广场与万众互动 教廷图书馆视频共念三钟经

图为教皇方济各2016年2月22日在梵蒂冈宣教

罗马天主教教皇方济各决定，鉴于意大利2019年冠状病毒疾病疫情升温，今天透过网路直播的方式主持主日三钟经。梵蒂冈也受到新冠肺炎威胁，教廷医务室报告一名患者确诊新冠肺炎。法新社报告，一名梵蒂冈职员6日确诊罹患新冠肺炎。

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据法新社报道说，新冠肺炎疫情来袭，教宗运用科技避免人潮聚集。

该报道称，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）决定，鉴于意大利2019年冠状病毒疾病疫情升温，他将于8日透过网路直播的方式主持主日三钟经。83岁的方济各打破数世纪以来的传统，运用科技以免信徒涌进圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）聆听三钟经（Angelus Prayer）。

据教廷昨天稍晚发布公告表示：「教宗3月8日的三钟经祈祷活动，将于宗座大楼图书馆举行」，而非在宗座大楼书房窗口带领广场上的信众。公告表示：「3月11日的例行周三接见活动也将以同样的方法进行。」

该报道说，一名梵蒂冈职员6日确诊罹患新冠肺炎，是这个意大利罗马西北角高地内陆城邦国家的首起病例。

意大利是欧洲武汉肺炎疫情最严重的国家，截至今天有233人死亡，5883起确诊病例，大多集中在义国北部。

意大利新冠肺炎死亡率相对高，达3.96%，这可能与当地人口相对高龄化有关。

意大利新冠肺炎死亡病例多为8、90岁长者；相较之下，亚洲的韩国病例虽然比较多，死亡率却只有0.68%。

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