新冠肺炎继续爆炸 意大利北部封城 总理庄严签字入史册 全国紧急状态否待观察

意大利北部新冠肺炎疫情恶化，总理孔蒂今天凌晨表示，国家正面临紧急状态，他已签署紧急法令，从今天开始封锁金融中心米兰和观光胜地威尼斯等地，实施隔离措施至少到4月3日。

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据法新社今天报道说，意大利总理签法令封14城抗疫，影响约1600万人。

意大利北部武汉肺炎疫情恶化，总理孔蒂今天凌晨表示，国家正面临紧急状态，他已签署紧急法令，从今天开始封锁金融中心米兰和观光胜地威尼斯等地，实施隔离措施至少到4月3日。

孔蒂（Giuseppe Conte）签署紧急法令，封锁米兰与若干扮演意大利经济火车头角色的工业区，严格管制严重疫区的人员进出，在中国以外地区执行最雷厉风行的抗疫措施。

根据这项法令，人们不得随意出入全国最富裕的伦巴底大区（Lombardy）和另外4区的14省，封城范围涵盖帕玛（Parma）与里米尼（Rimini）等城市所在的区域，约1600万人受影响。

孔蒂在凌晨2时召开记者会，宣布这项法令。他表示：「我们正面临紧急状态，国家紧急状态。」

根据这项法令，葬礼与文化活动都在禁止之列，并且规定人与人之间须保持一公尺以上的距离，包括在运动会、酒吧与超市等场合。

新冠肺炎肆虐全球，意大利成了欧洲和亚洲以外地区疫情最严重的国家，疫情持续扩散不仅重创这个欧陆最脆弱的经济体之一，学校也纷纷宣布停课。

根据意大利当局与世界卫生组织（WHO）统计，意大利武汉肺炎确诊病例在一周之内翻了一倍以上，由4日的约2500起增至7日的5800多例；死亡病例则由36起增至233起。

意大利执政联盟之一的民主党秘书长静格雷迪（Nicola Zingaretti）宣布自己也挂病号，他在脸书上传一段居家影片说：「噢，我也中奖了。」他表示将遵循当局的所有规定。意大利当局要求所有感染武汉肺炎的患者自我隔离。

为遏止新冠肺炎疫情扩大，意大利政府今天宣布将隔离金融重镇米兰（Milan）及观光胜地威尼斯（Venice）周遭逾1000万名居民，期限到4月3日止。

据意大利「晚邮报」（Corriere Della Sera）和其他媒体今天公布政府法令草案，内容说明4月3日前，民众进出隔离名单上的地区将遭到严格限制。

目前相关报导和法令草案都未说明隔离措施开始生效的确切时间；「晚邮报」指出这项法令「即将生效」，违反隔离措施者可能遭到关押。

意大利过去2周感染人数高达5883人，233人病故，政府正处于全球对抗武汉肺炎战役最前线。

病毒目前扩散到意大利全境20个大区，死亡首例出现在医疗资源较不完备的义南地区。

米兰为意大利金融重镇，人口近140万，所属的伦巴底大区（Lombardy）全区居民为1000万，是意大利最富有的大区之一。

意大利总理孔蒂漏液签署紧急法令，封锁米兰与若干扮演意大利经济火车头角色的工业区，严格管制严重疫区的人员进出，在中国以外地区执行最雷厉风行的抗疫措施。

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