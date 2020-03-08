新冠肺炎股市灾重 股民失血9万亿美元

因越来越多迹象显示新冠肺炎 (COVID-19) 的爆发可能导致严重的经济衰退，全球股市周五 (6 日) 再次暴跌，跟进华尔街的低迷，并重蹈上周的血洗过程。美国银行指全球股民失血9万亿美元。明天股市开盘如何，全球关注。

广告 继续浏览后续

据雅虎经济引述消息报道，股民大失血，疫情使全球股市流失9兆美元市值。

该报道引述钜亨网消息， 美国银行在研究报告中指出，在 9 个交易日之内，全球股市已蒸发掉约 9 兆美元市值。亚洲主要股市周五继续下跌，日经 225 收盘下跌 2.7%，韩国 Kospi 指数下跌 2.2%，香港恒生指数下跌 2.3%，中国上证综合指数下跌 1.2%。在欧洲，伦敦 FTSE 100 指数下跌 3.62%，德国 DAX 指数下跌 3.37%，法国 CAC 40 指数下跌 4.14%。随着亚股和欧股周五下跌，美股也收跌。道琼指数最后下跌 256.5 点或 0.98%。史坦普 500 指数和那斯达克综合指数均下跌超过 1.7%。

报道称，过去几天的股市动荡表明投资人对疫情有多紧张。现在，全球确诊病例逾 10 万例，死亡逾 3400 例。韩国、意大利、日本和伊朗已成为疫情扩散最剧国家，为中国大陆以外确诊病例主要增加地区。在美国和英国，感染率继续攀升。

AxiCorp 首席市场策略师 Stephen Innes 在研究报告中写道：“市场已将疫情从暂时性的中国疲软定价转变为更加持久的全球事件，这将使全球 GDP 成长大幅消散。”

标准普尔全球评级 (S&P Global Ratings) 周五调降了亚太地区的经济前景，宣称新冠病毒可能使家庭、企业和政府收入减少 2110 亿美元，并将该地区的全年经济成长率预测由之前的 4.8% 调降至 4%。标普评级经济学家写道：“由于第 1 季中国经济受到的打击更大，中国以外的病毒传播以及金融状况趋紧，我们的 U 形复苏展望已被延后到 2020 年底。”否决了某些经济学家上月预期的快速 V 型复苏。该评级机构还预测，中国经济可能仅会成长 4.8%，并表示，如果随着人们重返工作岗位导致感染率激增以及政府重新提出活动限制，经济增速可能会进一步下滑。

报道称，他们说，日益严重的全球疫情将给日本和韩国的国内供需带来冲击，并补充说，这也将导致美国和欧洲的需求减弱。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅