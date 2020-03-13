巴西总统博索纳罗成世界首位元首感染新冠肺炎 特朗普也遭怀疑但说他不担心

美国福克斯电视台今天透露，巴西总统博索纳罗被确诊感染新冠肺炎病毒。稍早巴西以及美国均小心等待对博索纳罗检查结果。博索纳罗稍早刚与美国总统特朗普在华盛顿会见。博索纳罗身边官员首先被确诊遭感染。特朗普称，他并不害怕。特朗普目前是否接受检查，结果报阴性，没有进一步消息透露。

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稍早数小时，博索纳罗曾要求巴西拥护他的民众，推迟一项支持他的示威集会。

博索纳罗成为世界第一位国家总统被确诊感染新冠肺炎。

博索纳罗上周曾访美与并与美国总统特朗普见面。根据媒体刊登照片，博索纳罗与特朗普近距离接触。而巴西总统博索纳罗的新闻祕书法比欧，早于博索纳罗被检验出新冠肺炎阳性反应。

博索纳罗总统本人今天当地时间稍早随后也验出阳性反应。博索纳罗成为全球首位感染武汉肺炎的国家元首。

据路透社消息说，博索纳罗正在等候第2次检测结果出炉，再来宣布确诊。而博索纳罗的儿子今天回应巴西媒体指博索纳罗检测结果阳性消息，推文说检测结果并没有最后确定。

美国总统特朗普昨天推特表示，他对新冠肺炎并不在意，也不担心这件事情。

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