新冠肺炎 欧洲股市惊人反弹

新冠肺炎疫情恐慌再次袭击全球股市。亚洲股市周五暴跌，因为笼罩全球金融市场的恐慌加重，甚至连黄金和债券等避险资产也遭到抛售以弥补损失。澳大利亚股市暴跌7.6%，料录得历来一周最大跌幅。韩国韩元重贬，韩股Kosdaq指数.KQ11大跌8%，引发交易短暂中断。美股隔夜经历1987年黑色星期一以来最大溃跌。但欧洲股市今天却一枝独秀，罕见全体反弹，分析受欧洲各国出台紧急措施，不惜一切代价抗疫及保民生与经济鼓舞。

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据法新社消息，欧洲股市今天上午全面反弹，威力且强劲，一扫数日以来股市新冠肺炎的阴霾，并与亚洲股市续跌形成反差。

巴黎股市今天早上开盘，40种工业指数大涨 4,7%，伦敦福齐指数4%, 法兰克福股市上涨2,75% e。意大利股市反弹最为明显，米兰股市上涨了4,8%。

不过分析警告，如果投资信心提振，维持周末购买势头，反弹将会维持，否则会有昙花一现的悲哀。

欧洲央行，欧盟委员会，以及欧盟各个成员国政府，尤其是法国，推出防疫与提振经济措施，鼓舞股市与经济金融。

与此同时亚洲股市继续下沉。据路透社今天稍早报道，疫情恐慌加剧导致全球股市暴跌，日经指数跌10%

该消息说，亚洲股市周五暴跌，因为笼罩全球金融市场的恐慌加重，甚至连黄金和债券等避险资产也遭到抛售以弥补损失。

日股日经指数.N225暴跌10%，或将创下2008年金融危机以来最大周线跌幅。该指数成分股全部下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2%，周线大跌12.8%。

澳大利亚股市暴跌7.6%，料录得历来一周最大跌幅。韩国韩元重贬，韩股Kosdaq指数.KQ11大跌8%，引发交易短暂中断。

香港股市恒生指数.HSI跌6.8%，创2008年来最大跌幅。中国股市沪综指.SSEC下挫4%。

隔夜市场美元买盘暴增后，汇市略见回稳，对系统性风险的担忧带动美元需求。美股隔夜经历1987年黑色星期一以来最大溃跌。

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