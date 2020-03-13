新冠肺炎 联合国总部沦陷

新型冠状病毒肺炎疫情在美国愈趋严重，美国当地时间12日，有消息透露菲律宾驻联合国代表团证实1名女性外交官的武汉肺炎检测结果呈阳性，这也是联合国纽约总部的首例。

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据上报今天报道说，新冠肺炎联合国总部沦陷！美国纽约进入紧急状态。

该消息引述路透社指，新型冠状病毒肺炎疫情在美国愈趋严重，美国当地时间12日，菲律宾驻联合国代表团证实1名女性外交官的武汉肺炎检测结果呈阳性，这也是联合国纽约总部的首例。据悉，这名菲律宾外交官最后一次前往联合国总部是在9日，当天停留约半小时，翌日出现类似流感的症状，消息传出后，菲律宾驻联合国代表团的12人均已进行自行居家隔离。

该报道说，此外，为防止肺炎疫情扩散，美国纽约市长白思豪（Bill de Blasio）于当地时间12日下午4时宣布纽约市进入紧急状态（state of emergency）。在进入紧急状态后，纽约市政府将可随时采取一系列必要措施来防堵疫情，例如宵禁、暂停大众运输、禁止上街、限制饮酒等，纽约市民闻讯已急忙排队抢购冷冻食品、蔬菜水果。

根据白思豪的估计，纽约市的新冠肺炎确诊人数本月下旬恐突破1000人，截至台湾时间13日下午1时为止，纽约单日新增的武汉肺炎个案为45人，病例总数已达328人。

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