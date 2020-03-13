英国可能万人感染新冠肺炎

《独立报》电子版报道，英国政府官员昨天承认，英国目前可能多达一万人已经感染了新冠病毒肺炎，并宣布把抗疫行动从第一阶段的“遏制”措施改为第二阶段的“阻延”措施，意味着将采取更严厉的抗疫行动。英国医疗卫生体系的批评，指首相约翰逊没有及时推出措施，应对来势凶猛的新冠肺炎疫情。

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据李文读报3月13日报道，英国承认可能万人已感染肺炎。《独立报》电子版报道，英国政府官员昨天承认，英国目前可能多达一万人已经感染了新冠病毒肺炎，并宣布把抗疫行动从第一阶段的“遏制”措施改为第二阶段的“阻延”措施，意味着将采取更严厉的抗疫行动。但是，英国政府只是下令学校取消一切海外旅行活动，而并没有关闭学校，而各种体育赛事也仍继续在球迷入场的情况下举行，至于出现轻微感染症状的人士则只需留在家中自我隔离检疫七天。

《卫报》引述一些公共卫生专家批评说，虽然英国首相约翰逊昨天形容说，英国新冠病毒肺炎已成为英国几十年来最严重的公共健康危机，但其所宣布采取的措施却过于宽松，而且没有下令关闭学校，各种体育赛事也继续如常举行。报道还指出，英国政府昨天宣布的抗疫措施使英格兰地区及威尔士地区与邻近国家和地区形成了鲜明的对比。苏格兰首席部长斯特金已下令，从下周起，当地禁止举行超过500人参加的大型活动，而爱尔兰和法国也已宣布关闭所有学校。而英国各所大学已开始以网上授课取代课堂授课。此外，英国选举委员会已建议政府推迟原定今年五月举行的地方议会和市长选举，英国与欧盟原定下周在伦敦举行的贸易谈判则已取消。

据《每日镜报》也质疑英国首相约翰逊昨天宣布的抗疫措施是否足够。报道还引述前卫生大臣亨特表示，英国政府目前采取的行动过于缓慢，而且许多英国人都对此都感到诧异和担忧。

而《泰晤士报》则引述英国首相约翰逊辩护说，目前的疫情发展推算模型显示，即使采取非常严厉的措施，对于疫情发展的影响非常微小。他还表示，过早地采取严厉措施反而会产生反效果。报道还透露，英国昨天一天内又增加了134例确诊病例，使累计确诊病例升至596人，而死亡病例也增加两人至10人。

《每日电讯报》引述英国首相约翰逊昨天警告说，新冠病毒肺炎将会使更多英国家庭失去他们挚爱的亲人。报道引述英国政府宣布，从今天开始，任何咳嗽会发烧数小时以上的人士，将需在家中自我隔离检疫一周。如果家中有一人确诊感染新冠病毒肺炎，其他家庭成员就要在家中隔离检疫两周。另外，年老人士可能会被要求暂时不要出门三个月，以避免感染新冠病毒肺炎。报道还透露，英国电信（BT）行政总裁詹森已被确诊感染了新冠病毒肺炎。

《太阳报》也引述英国政府宣布，任何出现咳嗽症状的人士都要停止上班工作，并留在家中自我隔离检疫一个星期。

《i》也引述英国政府首席科学顾问瓦兰斯预测说，英国可能要到今年六月份才出现疫情高峰期，意味着年老人士可能要一直留在家中长达三个月之久。此外英国政府还建议任何出现症状的人士在家中隔离检疫期间，也要远离老年人，并与家人保持两米以上的距离，而且要单独睡。

据《每日邮报》也引述英国政府首席科学顾问瓦兰斯表示，英国的疫情发展看来比意大利滞后四个星期，而意大利目前已有超过一千人死于新冠病毒肺炎，而且疫情仍未有减退的迹象。

据资深媒体人李文撰写李文读报引述《金融时报》报道，伦敦金融时报指数昨天暴跌10.9%，而欧洲央行决定暂时维持利率不变之后，欧洲股市也继续大幅度下挫。至于美国股市昨天也在几天内再度启动熔断机制，标准普尔指数在下午交易时段一度大跌了近8%，而美国联储局也紧急向金融体系注资数以万计美元的资金，希望缓和市场的恐慌情绪。

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