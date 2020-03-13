西班牙国王伉俪受检测 疑遭感染威胁 马克龙感染否也蒙阴

西班牙王室周四发表声明，指国王费利佩六世及王后莱蒂齐亚基于近日的公众活动，已按健康部门建议接受检测。这是因为西班牙新冠肺炎疫情扩散，继第二副首相伊格莱西亚斯（Pablo Iglesias）的妻子、即社会平等部部长蒙特罗（Irene Montero）后，西班牙政府周四有第二名阁员确诊。西班牙国王稍早访问法国，与法国总统马克龙在爱丽舍宫相见欢。

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据光华网今天报道说，西班牙再有阁员确诊，国王夫妇接受检测。

西班牙全国录得3059宗病例，死亡人数达86人。领土政策及公共职能大臣达莉亚斯（Carolina Darias）亦证实确诊，多名政府官员于周二（10日）曾参加会议，外界担心会有愈来愈多政要染病，包括首相桑切斯。

莱蒂齐亚早前曾接见蒙特罗，在后者确诊后不久，王室即发声明指基于国王伉俪的公开活动及政府资讯，二人周四早上按卫生部门的预防建议，进行了病毒检测，有结果后会公开。同日，费利佩六世取消下午的一场公开活动。

加泰罗尼亚政府周四则宣布，封锁伊瓜拉达、卡米新镇、圣马尔加里塔-德蒙特维及奥德纳4个疫情严重的市镇。周四晚上起，上述地区的非必要人员不得进入。据指，约有7万人受影响。

该报道说，澳大利亚内政部长达顿周五确诊新冠肺炎，成为澳洲第一名受感染的部长。

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