多国领导人染中病毒 隔离办公理政多

巴西总统一度甚传感染新冠肺炎病毒，引发对世界各国领导人威胁遭感染关注。在新冠肺炎延烧全球情势下，愈来愈多人在家工作，包括加拿大总理特鲁多，他因妻子筛检呈阳性反应而自主隔离，远距治理国事。各国领导层接连传出染疫，据报美国总统特朗普也担忧中镖。

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据中央社报道说，新冠肺炎连击全球领导层，在家理政成趋势。2019冠状病毒疾病疫情蔓延，全球数十名政府官员因发现被感染或曾接触患者，不得不采取预防措施，从行政人员到国家元首无一幸免。

据美国有线电视新闻网（CNN）消息，目前尚无迹象显示特鲁多（Justin Trudeau）可能也感染，但他和许多官员一样暂时远离工作场所，包括美国重量级国会议员、英国卫生部次长、伊朗卫生副部长、法国文化部长、澳大利亚内政部长及欧洲议会议长等。

全球首个第一家庭出现确诊病例是加拿大总理。特鲁多的妻子索菲（Sophie Gregoire Trudeau）4日偕同女儿及特鲁多的母亲玛格丽特（Margaret Trudeau）在英国伦敦参加慈善活动，返国后出现不适。索菲12日接受2019冠状病毒筛检呈阳性反应。这是全球首个第一家庭出现确诊病例。

据特鲁多在社群媒体证实妻子染疫，还说他会居家隔离14天。他的办公室昨天表示，杜鲁道会透过电话和视讯与其他国家领导人开会，并参与内阁特别会议讨论疫情。

该报道说，政治人物高风险，特朗普也担心中镖。

忙碌的政治人物向来须与一大堆人开会，很难每次都保持防疫所须的社交距离。更糟糕的是，在危机时期，他们很可能与许多人握手，甚至参访医院，使得染病风险升高。政治人物也经常与其他国家官员开会。

亲近特朗普的消息人士告诉CNN，特朗普原本不认为自己有感染风险，但他现在告诉周遭的人，他为了曾与感染者接触而担忧。

报道说，特朗普7日在佛罗里达州的私人海湖俱乐部（Mar-a-Lago）接待巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）和新闻秘书沃恩加藤（Fabio Wajngarten）一行人，众人合照时，特朗普就站在沃恩加藤身旁。沃恩加藤后来确诊罹患2019冠状病毒疾病。

部分国际媒体昨天稍早报导，波索纳洛接受第一次病毒检测呈阳性反应，还在等候第2次检测结果，以确认是否感染。但波索纳洛之后透过社群媒体澄清，否认感染病毒。

特朗普今天也在记者连番追问下，终于松口，说他很快会接受检测，“我们正在安排时间”。

此外，9名美国国会议员因曾接触感染者，正在自主隔离，其中有些人最近接触过特朗普。

该报道说，现在要关切的人还有特朗普的女儿伊凡卡（Ivanka Trump），担任总统顾问的她6日曾与澳大利亚内政部长杜登（Peter Dutton）会面。杜登后来验出病毒阳性反应。

伊朗政府深受冲击，国会8%感染，两名副总统遭感染。

伊朗政府受疫情影响尤其严重。半官方的法斯通讯社（Fars News Agency）11日报导，伊朗第一副总统贾汉吉瑞（Eshaq Jahangiri），以及文化遗产、手工艺与旅游部长穆尼桑（Ali Asghar Mounesan），和工业、矿业和贸易部长拉马尼（Reza Rahmani）3人染病。伊朗学生通讯社（ISNA）稍早报导，曾任伊朗外交部长、现担任最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顾问的维拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）检测呈阳性，目前居家隔离。

哈米尼的另一名顾问米尔莫哈玛迪（Mohammad Mirmohammadi）3月初已因感染武汉肺炎病故，伊朗还有另一名副总统艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）与卫生部副部长哈利奇（Iraj Harirchi）确诊。

本月稍早，伊朗官方证实有23名国会议员感染，在拥有290席的国会中约占8%。

据伊朗官方媒体2月27日说，伊朗前驻教廷大使霍斯罗沙希（Hadi Khosroshahi）因感染武汉肺炎过世。此外，2月21日才当选伊朗国会议员的达斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak），29日也因同样的疾病不治。

中央社说，欧洲疫情升温，官员采隔离自保。

欧洲方面，法国、英国和意大利都有官员传出染疫。法国多名国会议员和文化部长里斯特（Franck Riester）都已确诊。

欧洲议会议长萨索里（David Sassoli）上周末造访意大利后，正自我隔离两周，作为预防措施。他10日曾透过视讯主持欧盟会议。

该报道称，英国卫生部次长多里斯（Nadine Dorries）10日证实检测结果为阳性；她5日首次出现症状，当天曾参加首相约翰逊（Boris Johnson）主持的活动，6日开始自主隔离。不过约翰逊说，他没有出现症状，不会做检测。

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