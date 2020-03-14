新冠疫情 英相终宣布将禁止大型活动

《每日电讯报》报道，英国首相约翰逊昨天改变初衷，宣布从下周开始取消所有体育赛事、音乐会及其它大型活动。而在此之前的一天，约翰逊还坚称，英国政府不会效仿苏格兰地区当局禁止500人以上集会的做法。

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据李文读报3月14日报道，英相终宣布将禁止大型活动。

就英国疫情，《每日电讯报》报道，英国首相约翰逊昨天改变初衷，宣布从下周开始取消所有体育赛事、音乐会及其它大型活动。而在此之前的一天，约翰逊还坚称，英国政府不会效仿苏格兰地区当局禁止500人以上集会的做法。与此同时，英国昨天新增新冠病毒肺炎确诊病例为208人，是迄今为止单日增加人数最多的一天，而累计总数也升至798人，死亡人数也增加一人至11人。报道还引述英国政府消息人士承认，由于疫情发展非常快，促使首相约翰逊在禁止大型活动的问题上改变态度。

《卫报》也报道说，英国首相约翰逊昨天被迫改变初衷，宣布从下周开始禁止所有大型活动。报道指出，虽然英国官方迄今公布的新冠病毒肺炎确诊人数为798人，但估计实际确诊人数在五千人至一万人之间。报道还引述世界卫生组织总干事谭德塞博士表示，不能只是靠进行检测、或者只是追踪接触者、进行隔离检疫以及限制人际接触等，而是要多管齐下，同时采取各项措施。

《独立报》电子版也表示，随着政府宣布将禁止举行大型活动，英国的正常生活已经停摆了。英国老人院开始限制访客探访老人，原定今年5月举行的地方议会及市长选举也将推迟一年，而在体育赛事方面，英超赛季将暂停至4月3日，而许多人担心有可能会无限期暂停。一年一度的伦敦马拉松长跑赛也推迟至今年10月4日举行。此外，欧洲也宣布暂时关闭边界，以阻止新冠病毒肺炎的传播。为此，英航警告说，该公司可能要被迫裁员数千人。

《i》也报道说，英国政府要求企业推出更多让员工在家工作的安排，以减轻公共交通的负荷，并降低病毒的传播风险。另外，美国总统特朗普也宣布全国进入紧急状态，而在三天前，他还呼吁美国民众要保持冷静，因为新冠病毒肺炎终究会过去。

《每日镜报》也报道，英国众多体育赛事也纷纷宣告推迟，其中英超足球赛事已经暂停至4月初才恢复举行，报道还引述一位足球俱乐部老板表示，这将使俱乐部的财政入不敷支。此外，橄榄球赛、高尔夫球赛和伦敦马拉松长跑赛等纷纷推迟。报道还指出，欧洲现已成为新冠病毒肺炎疫情的中心地区。

《每日邮报》则报道说，英国公立医院纷纷增加重症监护病房的容纳量，为可能要接受大批新冠病毒肺炎病人做好准备。此外，重症护理专家也在草拟紧急应变指引，其中包括可能要被迫放弃治疗那些重症患者，以便腾出资源抢救那些生存机会较高的患者。此外，该报还透露，受到疫情影响，英女王已取消了所有公开活动。

《每日快报》报道，英国科学家有望很快就研发出治疗新冠病毒肺炎的疫苗，为治疗此病带来了希望。报道透露，有关疫苗已在动物身上进行了试验，而且初步结果良好。

《泰晤士报》报道，英国政府下周将推出抗疫紧急法，其中包括警方将有权拘留新冠病毒肺炎确诊患者，而政府也可以下令禁止车辆、火车、轮船及飞机等所有交通工具停驶，并有权在人手不足的情况下暂时关闭边界。

《金融时报》也报道说，欧美政府都纷纷推出紧急措施，挽救受到新冠病毒肺炎冲击的经济。德国财长宣布将向该国商界提供没有上限金额的财政支持，并形容其为二战期间美军使用过的“巴祖卡火箭发射筒（Bazooka）”。美国财政姆努钦也表示，美国政府将尽一切努力保证金融市场有足够的资金流动。而法国财长也表示，将投入数以百亿计欧元的资金来缓和受到疫情影响的该国经济。

据资深媒体人李文读报还报道说，此外，该报还在头版引述英航总裁克鲁兹对旗下4.5万名员工警告说，新冠病毒肺炎带来的经营危机比九一一事件还要严重，因此裁员和减少航线将是难以避免的。

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