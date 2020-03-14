新冠肺炎史上最“奸巧”病毒 须十万分敬畏

新冠肺炎（COVID-19）在今年三月呈现猛爆性增长，病毒突破许多国家防线，目前全球确诊数来到145,374例，造成5,429人死亡，让世界卫生组织（WHO）不得不宣布新冠肺炎已成全球大流行（pandemic）。台湾小儿急诊科医师吴昌腾指出，新型冠状病的这个特性，真的很“奸巧”。

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据中国时报今天报道说，对新冠肺炎必须敬畏，急诊医曝病毒“奸巧”之处。

眼看新冠肺炎已在全球盛行，台湾小儿急诊科吴昌腾医生解析，由于新型冠状病毒是属于讯息核糖核甘酸（mRNA），代表这病毒的遗传物质结构是单链，比其他病毒脆弱，也就更容易产生变异。另外病毒表面有亲和ACE2的蛋白质凸起，也就是说人体内有相同成份，人体一开始遇到新冠病毒,会把它当成身体一部分而不抵抗。这2点就是病毒狡猾的地方。

据台湾小儿急诊科吴昌腾表示，在潜伏期，病毒开始在你的体内繁殖，这时你不具有传播性，病毒也不会攻击你，但免疫系统也不会杀病毒。直到病毒在体内繁殖越来越多，一开始占领口腔、肠胃、血液到最后整个人都是病毒，连咳嗽、打喷嚏都有无数病毒飞出来，都还只是和病毒共存的时间，病毒本身不具有破坏性。

据吴昌腾说，要等到你的免疫系统被病毒挤兑了，身体才开始杀毒，从发烧开始清理病毒，但身体感觉清理得差不多了，就会停止，但是不会全部杀光。只要不威胁免疫系统时，病毒就没事，而此时透过检测也测不出来。

但是，隔没多久，病毒又开始偷偷发育，所以有可能“治好的”人回家了，过不了20天又会发病。据吴昌腾表示，病毒一旦感染上，我们就是得这个病，只是症状上的差异，甚至还会没有任何症状，就是“奸巧”所在。

面对这病毒的习性，台湾小儿急诊科吴昌腾无奈指出，“病毒没有国界，病毒不分你我。除非是等疫苗研发出来，否则我们就是要乖乖的......戴口罩、勤洗手、保持社交距离”，现在对于病毒“是不能不敬畏的。”

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