新冠肺炎恐撼动全球政治 病毒搅动关系洗牌

始于中国武汉的新冠肺炎疫情正在全球泛滥，荡涤各大洲每一个社会角落。这场疫情发展成剧变，对全球政局产生了深远影响。全球政府在新冠肺炎防疫的因应措施各有不同，但时而相互矛盾，甚至放弃了任何联合行动的表面功夫，将自身卫生、经济及外交利益置于优先。

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据法新社报道说，超越死亡人数，新冠肺炎恐撼动全球政治。

新冠肺炎已造成全球数千人死亡，美国对欧洲祭出旅游限令引发盟友不满；另一方面，中国已着手进行政治宣传。这场疫情发展成剧变，对全球政局产生了深远影响。

世界卫生组织已将2019冠状病毒疾病认定为全球大流行病。造成全球13万人以上感染的这个疫情，对世界形成了打击，全世界已因美国总统特朗普等民族主义者崛起而处在变动中。特朗普对「全球主义」世界格局加以讥笑

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深副会长艾特曼（Jon Alterman）表示：「当疫情影响下的世局尘埃落定时，我们的处境将与仅仅一周前不同。」据他说：「我们了解，民众断定政府拙于应对疫情，将使政府动摇；我们也知道，经济将被打乱，有些经济体甚至可能会崩解。」

法新社说，一开始淡化武汉肺炎风险的特朗普，11日突然宣布对欧洲大部分地区祭出旅游禁令，誓言对抗「外来的病毒」。许多欧洲国家领袖纷纷对特朗普这项举措表达愤怒，并强调，他们事先未被知会，这点特朗普也承认。美国突然祭出旅游禁令造成许多机场大乱。

立场偏左派的智库美国进步中心（Center for American Progress）负责国安与国际政策的副会长梅格莎曼（Kelly Magsamen）表示，特朗普此举恐怕只会加深外界对美国领导力的质疑。据梅格莎曼说：「我认为很多(美国)伙伴与盟友都在问，不论在流行病或是气候变迁、防扩散等全球挑战上，是否能倚赖美国来领导？」

她也说：「这会对我们其他方面的关系产生影响。」

CSIS亚洲事务资深副会长葛林（Michael Green）表示，虽然日本和其他亚洲国家还没遇到像欧洲国家那样的冲击，但的确，「目前对美国的领导力，存有很强烈的质疑」。

报道称，新冠肺炎病例最早出现于中国武汉。北京一开始试图压下相关新闻，但在过去一周，逐渐将疫情应对转为软实力的宣传，这包括中国国家主席习近平亲访武汉，大力宣传防疫成功。另外，中国向伊朗与伊拉克提供防疫援助，也将医疗器材运到意大利及西班牙。意大利目前是中国以外，疫情最为严重的国家。

法新社引述新冠肺炎防疫分析家说：全球政府各自为政利益挂帅。

据分析师表示，全球政府在武汉肺炎防疫的因应措施迥异，时而相互矛盾，甚至放弃了任何联合行动的表面功夫，将自身卫生、经济及外交利益置于优先。

该报道称，从美国到欧洲，各国政府近日纷纷宣布新的边境管制措施，暂停空中交通与铁路运输，并且禁止来自被视为高风险国家的旅客，以遏制冠状肺炎病毒疾病。

然而，专家表示，随着股市经历30年来最大单日跌幅，经济衰退的隐忧日益浮现，在公共卫生与全面性经济危机之间，世界各国领导人必须小心权衡。

据法国国家科学研究中心（CNRS）研究主任穆兰（Anne-Marie Moulin）指出：「中国与意大利进行了一场豪赌，将健康列为优先考量。但经济的平衡至关重要且受到轻忽。」

而伦敦JDI研究（JDI Research）创办人、经济分析师德克勒克（Juliette Declercq）指称，不可能知道各国政府当前行动带来的真正冲击。目前问题在于经济衰退将持续多久。

法新社说，对于新冠肺炎全球大流行，欧洲联盟（EU）起初虽然展现出团结，承诺要采取协调一致的行动以挽救经济，但各国政府的因应措施不一。据欧洲中央银行总裁拉加德（Christine Lagarde）稍早抨击，欧元区各政府的「自满及慢动作处理」令人特别忧心。

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