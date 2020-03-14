美国推紧急状态 股市疯狂

美国华尔街股市周五尾盘猛涨，此前美国总统特朗普宣布全国进入紧急状态，以抗击迅速扩散的新冠病毒疫情，但主要股指周线仍大幅下跌。美国国会昨天稍晚宣布将表决通过一项新冠病毒经济援助计划，也鼓舞股市升盘。该法案已于昨夜今晨以绝对多数赞成通过。评论指周末后美国股市开盘走向或显有继续鼓舞迹象。中国股市本星期也有较大升幅，但亚洲股市普遍走跌。

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据路透社报道说，美国总统特朗普宣布美国进入紧急状态后美股狂升，标普500创逾10年最大日涨幅。

星期五盘中交投震荡，三大主要股指早盘均跃升超6%，随后标普500指数.SPX收窄涨幅至0.55%，但在接近收盘时又劲升，因特朗普宣布，联邦政府将提供约500亿美元抗疫。

据OakBrook Investments LLC联席首席投资官Peter Jankovskis说，“一开始，他谈到500亿美元，市场还有疑问，‘这笔钱用来干嘛？’”Peter Jankovskis表示，“但随着他把不同部门负责人带到台前，这些人开始讲述他们正在采取什么措施，这时市场才真正开始做出反应。”

三大指数仍比2月中创下的纪录高位低约20%，本周跌幅均不少于8%。自触及高位以来，市场一直呈现大幅波动，几乎与2019年全年跌幅不少于1%的交易日天数持平。周五的飙升让标普500指数创下2008年10月28日以来最大单日百分比涨幅。

美国众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)稍后表示，民主党领导的美国众议院将于周五通过一项新冠病毒经济援助计划，但尚不清楚特朗普和他的共和党同僚是否会支持该计划。众议院稍后通过了这一援救计划。

道琼斯工业指数.DJI收高1,985点，或9.36%，报23,185.62点；标普500指数.SPX收高230.38点，或9.29%，报2,711.02点；纳斯达克指数.IXIC收高673.07点，或9.35%，报7,874.88点。

标普500指数所有板块均走高，金融股劲涨13.23%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)将祭出进一步流动性措施的预期推高了美债收益率，债市今日交投十分清淡。

路透社说，本周结束时，笼罩油市的乌云似乎也显现出银边，布兰特原油和美国原油期货结算价双双上涨，周一油市因沙特和俄罗斯之间的价格战几乎崩盘。标普500能源股上涨8.84%。

此前遭重创的旅游股走高，标普1500航空指数猛涨11.58%。

美国酒店营运商万豪国际(MAR.O)、希尔顿(HLT.N)和凯悦(H.N)均上涨至少1%。

波音(BA.N)跳涨9.92%，但周线创下历史最大跌幅，因投资者愈发担忧该公司日益增长的现金消耗。

苹果(AAPL.O)大涨11.98%，是为标普500指数和道琼斯工业指数带去最大提振的个股之一，苹果表示，其在中国的所有42家专卖店将全部恢复营业。

纽约证交所涨跌股家数比为4.73:1；纳斯达克市场为2.95:1。

该报道说，美国各证交所共计成交171.0亿股，高于过去20个交易日的日均成交量130.2亿股。

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