美国紧急状态但不会如中国封城

美国总统特朗普昨天周五(3月13日)稍晚宣布全国实行紧急状态。就美国是否采学中国封城武汉措施，原美国国土安全部负责科学技术的副部长塔拉·奥图尔（Tara O'Toole）说， “我们不应该做中国所做的事情，这是美国。我们不会禁止人们进出城市，禁止他们旅行，而且这通常也不起作用。历史表明，那种对某些地方封锁的尝试会激发人们去做相反的事情，而且我认为这样做的代价并不值得。”

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据美国之音今天报道说，美国不会像中国那样封城。

特朗普总统周五宣布为应对新冠病毒疫情美国正式进入紧急状态。与此同时，美国多个州，包括纽约州和纽约市，也都为抗击疫情而宣布进入紧急状态。据纽约州长库莫说，在新冠病毒疫情严重的新罗谢尔市划“控制区”，仅为禁止大型公共场所的聚会，民众生活照常，并非中国式的封城。

该报道说，抗疫关键是透明。针对中国和俄罗斯正利用在美国获得的信息和知识为武器，来打击美国经济的问题，奥图拉说，“如果要与传染病作斗争，其中关键之一就是要让所有数据非常开放和透明，阻止和避免支持任何所谓的假新闻、引发惊恐的言论和故事。”从政前奥图拉曾担任匹兹堡大学医学中心的生物研究中心主任，现在担任总部位于弗吉尼亚阿灵顿的美国非营利风险投资公司IQT的副总裁。她认为必须对美国目前抗击新冠病毒疫情作出战略性思考。

奥图拉说：“要能在一周内迅速完成设计、制造和大规模分发测试剂”，必须“重新考虑应对流行病的技术政策”。据奥图拉认为，应该在一两年内把病毒检测工具做到像测试怀孕那么简单方便，“如果你感染了新冠病毒，你可以自己在家诊断，这是美国政府和CDC的目标。”

她还表示，美国拥有强大的高科技可以创造快速诊断工具，但首先，“公司和大学要可以使用政府验证的病原体库”；其次，要采取措施让企业有生产诊测工具的市场激励，而现实是作为遏制流行病最强大手段的高科技在公共卫生领域并不强大，“公共卫生吸收科技的速度一直没有商业快”。

据该报道说，周五，外交关系协会就新冠病毒疫情的应对举行电话会议。前谷歌执行长、“终结大流行”组织主席拉里·布利连特（Larry Brilliant）说：新冠病毒的死亡率虽然没有自1918年以来人类遭遇的各种流行病那么高，但其破坏力却是前所未有的。

据拉里·布利连特说，“新冠病毒全球规模的破坏力是一百多年来人类所未见的，它是传染性和传播力的不寻常组合，它的移动速度造成的破坏力影响到每家公司、每个非营利组织、政府的每个部门、我们生活的每个方面。有一天，每个美国人都会以某种方式受到影响。”

据美国之音说，现在应对疫情仅为延缓传播速度。

美国国土安全部负责科学技术的前副国务卿奥图尔说，由于仍缺乏特效药和疫苗，目前对新冠病毒的抗击并不能阻止其传播，而只是“减缓疾病的传播速度”。她表示，这样做的目的是为了“使每个人不会立刻得病，不会造成重症病患的大量涌现，从而严重打击美国的医疗系统。”

虽然美国的医疗体系是全世界人均病床拥有率最高的国家之一，但奥图尔说，这一系统并没有巨大的能力和弹性来应对哪怕美国人口中一小部分人的突然患病。“我们的重症监护病房数量非常有限，大约在65,000到100,000张可用病床。而未被占用的空病床大约只有几百张到几千张之多，因此不能立刻接受大量病人，这样会压垮我们照顾重症病人的能力。”奥图拉说。

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