美国颁紧急状态法 特朗普呼吁团结抗疫

美国总统特朗普针对新冠肺炎疫情，宣布国家进入紧急状态，并宣布将提供500亿美元联邦资金，对抗快速蔓延的2019年冠状病毒疾病。特朗普呼吁共和党与民主党团结一致抗疫。美国国会今天早上以压倒性多数通过疫情纾困法案。特朗普被批评抗疫不力，并涉嫌轻描淡写，对新冠疫情在美国快速蔓延负有责任。

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据法新社报道说，特朗普宣布美国进入紧急状态，释500亿美元抗疫。

美国总统特朗普今天针对新冠肺炎疫情，宣布国家进入紧急状态，将提供500亿美元联邦资金，对抗快速蔓延的2019年冠状病毒疾病。

特朗普是在在白宫草坪发布声明：「为解除联邦政府的束缚，我正式宣布国家进入紧急状态。」

特朗普要求美国各州成立紧急处理中心。在外界批评全美国缺乏足够的检测工具之际，特朗普表示政府将加速病毒检测的工作。

特朗普还呼吁两党支持。美国国会众院通过疫情纾困法案。

法新社说，美国联邦众议院今晨以压倒性票数通过纾困法案，以助受到2019冠状病毒疾病疫情影响的美国民众。

众议院以363票赞成、40票反对通过法案，这项法案现在将送交联邦参议院。总统特朗普在表决前就推文表示相挺，并敦促共和党同志和民主党支持法案。

据特朗普在推特发文写道：「这项法案将按照我的指示提供免费冠状病毒检测，并给我们受影响的美国劳工带薪病假。」

据特朗普还说，他已指示财政部长和劳工部长发布相关规定，确保小型企业不会受到这波措施影响。

特朗普写道：「我鼓励所有共和党和民主党人团结一致，投下赞成票。我会一直将美国家庭的健康福祉摆『第一』。期待签署最终法案，愈快愈好！」

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