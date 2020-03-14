新冠病毒 爱尔兰学校关门上网课

爱尔兰目前新型冠状病毒疫情还不严重，但已经宣布全国所有学校停课。

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存档图片：爱尔兰都柏林三一学院 Image d'archive: Irelande: Trinity College, Dublin. (Photo : Céline Develay-Mazurelle)

欧洲国家爱尔兰在新型冠状病毒确诊人数尚未过百，死亡人数也仅有一人时，就已宣布全国大 ̖ 中 ̖ 小学都停课。爱尔兰的师生们在学校关门后，如何上课？就此，本台法广RFI法语记者Emeline走访了国际知名的都柏林大学三一学院（Trinity College）。

本台法广RFI法语记者在现场看到，都柏林大学的一名植物学女教师Jenny正在备课。这位女教师表示，她所有的课程都得适应电视教学，她需要在空荡的教室里把课程录制下来，然后发给学生们让他们在可能的时候查阅。她表示，之所以没有选择网络直播上课，是因为并非所有学生都能上网。这会对部分学员不利。

本台法语记者指出，在得知学校关门后，大学生们最初都很高兴能够呆在家中。但在距考试还有一个月之际，也有很多问题需解决。就此，生物医学专业的一名大三女生Ellen在接受本台法语记者现场采访时说：“关于考试和评分，我们没有任何信息。还有就是如果学校关门，图书馆也关门，我无处可去，只能呆在家中学习。”

据介绍，爱尔兰所有学校本次因新型冠状病毒疫情停课将至少持续至3月29日。以上是本台法广RFI法语记者发自都柏林的采访报导。

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So far, 29 countries -- including Ireland, China, Italy, Poland and Japan -- have suspended classes nationwide, affecting nearly 400 million kids © AFP 法新社

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