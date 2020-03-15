全球竟跑开发疫苗 成功有望德国与美国抢执跑棒

德国生技公司CureVac正在研发一款对抗新冠肺炎的疫苗，并宣称数月之内可望研发成功，目前美国与德国争相要制造这款专利疫苗。据该公司官网说，「我们非常有信心，未来数月内我们可以研发成功一支有效的候选疫苗。」

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据法新社报道说，抗新冠肺炎疫苗成功在望，德美互争生产主导权。

据德国媒体报道，德国生技公司CureVac正在研发一款对抗新冠肺炎的疫苗，并宣称数月之内可望研发成功，目前美国与德国争相要制造这款专利疫苗。德国世界报（Die Welt）周六说，美国总统特朗普正试图挖角研发疫苗的德国科学家，企图取得独家专利在美国生产疫苗。

接近德国政府的一名消息人士告诉世界报，虽然柏林方面据信也在向CureVac报价，但疫苗将「仅为美国所有」。

消息说，CureVac于2000年成立，总部位于德国图林根邦（Thuringia），在法兰克福与美国波士顿也有据点CureVac专精疫苗研究，目前正与德国卫生部相关单位保罗艾立克研究所（Paul-Ehrlich Institute）合作。

报道称，据卫生部一位发言人告诉德国世界报，新冠肺炎肆虐德国与欧洲，对于抗新冠肺炎疫苗及活性物质的发展，德政府很感兴趣。他并说，德国政府目前正与CureVac「深入」讨论中。

据CureVac官网指出，公司执行长梅尼契拉（Daniel Menichella）于本月2日受邀前往白宫，与美国总统特朗普、副总统彭斯（Mike Pence）以及多家研究抗疫的药厂代表见面。

官网中指出，梅尼契拉在华府之行结束后表示：「我们非常有信心，未来数月内我们可以研发成功一支有效的候选疫苗。」

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