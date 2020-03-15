意大利疫情重灾 第一位市长抗疫殉职

意大利贝尔加莫区切内（Cene）市长乔治・瓦洛蒂（Giorgio Valoti）因为感染新冠肺炎而过世，他在3月7日开始住院，被送入贝加莫的乔瓦尼第二十三医院，并检测出阳性，而在12日病情开始恶化，在死前的几个小时中，他的病情已经很严重地恶化了。意大利副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）也在推特放上两人合照悼念，“感谢乔治・瓦洛蒂为这城市奉献一生。”

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据雅虎新闻今天报道说，新冠肺炎意大利市长坐镇指挥、不幸染疫过世！儿子泪写诀别信：谢谢您保护人民。

该报道说，据了解，瓦洛蒂虽然已经70岁，但在生前亲上火线防疫，指挥各项防疫措施，但与居民频繁的接触下就不幸染疫，住院1周就去世。而他在死前，病情明显以肺部疾病为特征，而且恶化的很严重。

瓦洛蒂的儿子亚历山德罗（Alessandro Valoti）是一名音乐家、老师，也在脸书上哀悼爸爸，儿子说，您对人民的奉献精神，即使在这个悲惨的时刻，我也能从他们那边得到礼物，您教会了我将自己的精力花在其他人身上，毫无保留地追逐更公平的世界。

从您那里，我学到了尊重、慷慨、勇气和坚持，您向我展示了“无条件的爱”永远是至高无上的价值。

带着这种爱，我想说声谢谢，在这条路上，我向你保证，我会继续前进。

再见，爸爸。

该报道说，而瓦洛蒂生前是非常受欢迎的市长，爱民如子，事必躬亲，在政坛人缘很好，被其他同事称为“他将自己的灵魂真正献给了城市”，包含意大利副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）也在推特放上两人合照悼念，“感谢为这城市奉献一生。”

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