文在寅首宣特别灾区 全国确诊累计8162例

韩国首尔新冠疫情下的公共交通 2020年2月28日照片

韩国中央防疫对策本部15日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增76例感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊8162例。韩国总统文在寅今天宣布，将新型冠状病毒（COVID-19）疫情严重的大邱市和庆尚北道划为特别灾区。

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据韩联社今天报道说，文在寅宣布将大邱庆北划为特别灾区。大邱市的累计确诊病例为6031例，庆尚北道1157例。

韩国首次因非自然灾害的传染病划定特别灾区，体现了中央政府进一步加大力度支持疫区抗疫的决心。青瓦台发言人康珉硕当天向媒体群发短信称，经中央灾难安全对策本部本部长、国务总理丁世均提议和中央安全管理委员会审议，文在寅当天下午2点10分批准将大邱和庆北划为特别灾区。

报道说，相当于省级的大邱市全境划入特别灾区，庆尚北道的庆山、清道、奉化三个地级行政区划入特别灾区。韩国《灾难与安全管理基本法》规定，遭受自然、社会灾难的地区光凭地方政府的能力难以收拾残局，需要国家援助时可划定特别灾区。

根据相关法律，政府将调查特别灾区受损情况，树立修复计划，并援助修复金额的50%。该地区的居民生活居住、医保、通信和燃气费等将获得减免优惠。

据韩国官方报告，韩国新增76例新冠确诊病例，累计8162例。

这是新增确诊病例自上月22日以来时隔23天首次低于100人。上月21日，新增确诊病例为74例，22日猛增至190例，之后一直保持在100例以上。新增的76例中，来自大邱市和庆尚北道的共45例，分别为41例和4例。其余分别是首尔市9例、京畿道11例、仁川市2例、釜山市3例、光州市1例、蔚山市1例、忠清北道3例、世宗市1例。

官方报告说，截至15日当天0时境内共有26.8212万人接受了病毒检测，其中24.3778万人的检测结果呈阴性，其余1.6272万人的检测结果尚未出炉。

韩国中央防疫对策本部每天上午10时公布截至当天0时（前日24时）的疫情信息。

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