英国疫情新态势 一天内肺炎死亡病例增半

李文读报今天引述《星期日镜报》也形容，英国目前已进入抗疫战争状态。英国政府将出资向私立医院租借8000张病床，以舒缓国民保健服务（NHS）旗下公立医院的压力，并在三周内调派军队协助维持秩序，确保国家的运作。此外，所有70岁以上的老人将被要求在家自我隔离4个月。

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据李文读报3月15日指，英国一天内肺炎死亡病例增半。英国《独立报》报道，英国死于新冠病毒肺炎的人数，在过去24小时内增加了10人至21人，而新增确诊病例也高达342例，并使确诊病例总数超过1000例大关至1140例。报道还引述英国首席医务官维蒂教授表示，昨天死亡的10名死者均属于“风险人群”。美国总统特朗普也立即宣布，从明晚午夜开始，暂时禁止英国及爱尔兰旅客到访美国。此外，法国昨天宣布暂时关闭所有非必需的公共场所，其中包括咖啡馆和餐厅。西班牙首相桑切斯更宣布，从明天开始实施全国范围的“封城令”，以抗击疫情的蔓延。西班牙至今已有6000多人感染新冠病毒肺炎，死亡人数也达到193人。

而《观察家报》报道，英国公立医院将史无前例地与私立医院联手，共同应对新冠病毒肺炎危机。与此同时，英国245名科学家和数学家昨天发表联署声明，抨击英国政府企图通过推迟采取措施阻止疫情的蔓延，来让更多人感染病毒，从而达到“集体免疫力”的效果。他们还呼吁英国政府应立即采取行动，以挽救数以千计人的生命。而意大利官员也表示，该国新冠病毒肺炎确诊病例数字在昨天一天内增加了20%至2.1万例以上，此外，丹麦和立陶宛已宣布关闭边界，北非国家摩洛哥也削减来自25个国家的航班，北欧国家挪威也关闭了港口。

据《星期日镜报》也形容，英国目前已进入抗疫战争状态。英国政府将出资向私立医院租借8000张病床，以舒缓国民保健服务（NHS）旗下公立医院的压力，并在三周内调派军队协助维持秩序，确保国家的运作。此外，所有70岁以上的老人将被要求在家自我隔离4个月。

据《星期日快报》也称，英国政府将在未来20天内宣布，所有70岁以上老人及健康状况较弱的人士必须留在家中不得出门，以免感染新冠病毒肺炎。从而增加公立医院的医疗负担。与此同时，教会、慈善组织及志愿团体也在政府文化体育部举行会议，商讨准备组织志愿义工队伍，为有需要的家庭派发食品和生活必需品。

根据《星期日电讯报》也报道说，英国首相约翰逊将在明天与英国主要制造商开会，并要求他们进入备战状态，以确保把所需物资及时运送到各家公立医院。报道透露，首相约翰逊将要求大型机械制造商劳斯莱斯及JCB等，临时更改生产线，改为生产人工呼吸器供医院使用。报道也引述英国国民保健服务（NHS）总裁史蒂芬斯表示，英国公共医疗服务现在需要社会各成员和各制造企业都思考一下，他们如何能够帮助NHS抗击疫情。

据资深媒体人李文读报引述《星期日邮报》报道，受到疫情影响，英国到处出现公众恐慌性抢购潮。为此，英国政府计划派出军人驻守超级市场及公立医院，协助维持秩序。此外，政府也将通过紧急法，加速处理死尸的程序，而且紧急法也将授权政府强征土地，以便提供更多墓地来埋葬死者。

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