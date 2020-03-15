荷兰科学家称首度发现新冠肺炎病毒抗体

从中国武汉向全球扩散的新型冠状病毒肺炎疫情上升之际，荷兰10名科学家组成的研究团队14日表示，他们首度发现这种病毒变体的抗体，可望对研制治疗武汉肺炎的新药做出贡献。据信，世界各国快马加鞭研发疫苗的同时，也在开发寻找治疗的药物。

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据自由时报今天报道说，可望研制新药！荷兰科学家称首度发现武汉肺炎病毒抗体。

据该报道说，荷兰10名科学家组成的研究团队14日表示，他们首度发现这种病毒变体的抗体，可望对研制治疗武汉肺炎的新药做出贡献。《荷兰时报》（NL Times）14日报道，鹿特丹伊拉斯莫斯医学中心（Erasmus Medical Center）及乌特列支大学（Utrecht University）的10名科学家，发现一种可中和新型冠状病毒（SARS-CoV-2）和SARS病毒（SARS-CoV）的人类单株抗体，而这种抗体具有预防和治疗新冠病毒及之后出现的相关亚属病毒的潜力。

据团队成员、荷兰细胞生物学教授格罗斯维德（Frank Grosveld）指出，能够找到这个抗体很罕见，他说，“据我们所知，这是阻断（新冠病毒）感染的首个抗体。”难掩兴奋之情的他还说：“如果不是我太老，早就跳上桌了。”

据报道，该篇论文正由生物学论文预印本文献库bioRxiv的同业审查，团队有把握将能刊登在权威科学期刊《自然》。

该报道说，值得注意的是，虽然这项研究不一定能促成疫苗诞生，但可望协助研发用以治疗武汉肺炎感染者的新药，且这么做比开发疫苗快得多，惟仍必须耗费数月进行测试，且产制上也比疫苗昂贵。格罗斯维德表示，他们正努力邀请一家制药公司加入团队，该公司有能力大规模生产做为药物的抗体。

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