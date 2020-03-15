香港传染病学专家警告 新冠肺炎威胁7成港人感染但增免疫力

因新冠病毒疫情，香港金融区已看不到往日人群熙攘的景象。摄于2020年3月2日

香港大学医学院教授、传染病学专家袁国勇今天直言，香港民众防疫开始松懈，预测武汉肺炎疫情冬天会再爆发，恐有2成港人被感染，2、3年后最终将有7成港人被感染，但会获得天然免疫力。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，香港专家指：7成港人恐将感染武汉肺炎但有免疫力。消息说袁国勇目前拥有中国国家卫健委高级别专家组成员身分。

中央社综合港媒消息指，袁国勇今天在电台节目中作上述表示。

据袁国勇说，鉴于香港民众对防疫开始松懈，加上近期输入型武汉肺炎病例增多，香港目前病毒测试量并不足够。建议港府应加大病毒测试范围及数量，最好能达到每天能测试2000个病例的极限，以切断所有传播链。他还指出，香港目前需要更多民营医疗机构的医生，参与检验社区中的隐形病人，且彻底找出来，以便在夏季来临前继续围堵病毒。

据袁国勇预测，武汉肺炎病毒在今年底的冬天可能会再爆发，届时会有2成港人感染，2、3年后累计7成人口感染，但会获得天然免疫力。因此，目前最重要的是减低冬季感染人数。

报道称，袁国勇指出，当香港能尽早切断病毒传播链，又有足够口罩和防护装备时，可考虑恢复社交活动和逐步缩小社交距离。袁国勇表示，部分西方国家试图采用“群体免疫”策略控制疫情，但这并不适用于香港。香港人口稠密，疫症爆发力远高于这些国家，这种策略会瘫痪香港的医疗系统。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅