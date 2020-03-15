IS害怕染新冠肺炎病毒 传吁停赴欧洲恐袭

新冠肺炎肆虐，各国为了防疫纷纷祭出旅游禁令。欧洲被世界卫生组织刚刚警告成为世界疫情中心。据英国媒体说，长久督促圣战士到欧洲各大城市发动恐怖攻击的“伊斯兰国”恐怖组织(the Islamic State)，却要他们避免前往欧洲，但如果生病就留在那里。

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据联合新闻网今天引述消息说，怕了新冠肺炎，IS要求圣战士停止前往欧洲，得病的留在那里别回来。

联合新闻网报道说，武汉肺炎肆虐，各国为了防疫纷纷祭出旅游禁令。连长久督促圣战士到欧洲各大城市发动恐怖攻击的“伊斯兰国”恐怖组织也改弦易辙，要他们避免前往欧洲，但如果生病就留在那里。

该报道引据英国《周日泰晤士报》(The Sunday Times)消息，“伊斯兰国”发布的最新al-Naba通讯要求所有已经在欧洲生病的圣战士留在当地，使异教徒生病。这份通讯说：“健康人不应进入流行病的土地，而患病者也不应从流行病的土地退出。”

报道指“伊斯兰国”的通讯指称：“瘟疫是真主给某些人的折磨”。

该报道说，这份通讯还附上一套新的伊斯兰教法指令，要求信众在打哈欠和打喷嚏时摀住嘴，并定期洗手。

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