新冠肺炎传最快疫苗 德国与美国争揽德企CureVac

美国诱使德国一家研究新冠病毒疫苗的公司将研究业务搬到美国进行，而德国正试图阻止美国这么做。这促使德国政界人士坚持认为，未来的任何疫苗都不应由任何国家垄断。CureVac正在加紧开发治阻新冠肺炎病毒的优良疫苗，并很可能成为全球最快投入治疗的疫苗产品。

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据路透社今天报道说，美国为新冠病毒疫苗捞过界，德国政府出手挽留本土企业CureVac。

消息说，德国政府消息人士周日对路透社说，美国政府正在研究如何得到德国CureVac公司正在研发的一款疫苗。德国周日世界报稍早报道称，美国总统特朗普提供资金诱惑CureVac去美国，德国政府则出手吸引该公司留下来。

该报道说，针对该报道，美国驻德国大使Richard Grenell在推特上回应称“周日世界报的报道是错的。”一位美国官员说，“事情被严重夸大了...我们将继续与任何声称能够提供帮助的公司进行交谈，而且找到的任何解决方案都将与全世界分享。”

德国卫生部发言人证实了上述报道的引言，称“德国政府对确保在德国和欧洲也能开发针对新冠病毒的疫苗和活性物质非常感兴趣。”据”该发言人补充称，“在这方面，政府正在与CureVac公司进行深入交流。”

德国周日世界报引述未具名德国政府消息人士报道称，特朗普正试图将这些科学家的工作变成美国独有，并且将采取任何措施来为美国取得疫苗，“但只为美国。”

路透社说，CureVac周日发表一份声明，称“公司否认了当前被收购的传言”。

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