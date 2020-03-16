病毒恐吓下股市大跌 市场恐慌 美联储再次救火未奏效

新冠疫情霜打全球股市。而股市和美元周一一齐大跌，此前美国和新西兰紧急降息，但未能平息新冠疫情对经济冲击的忧虑。美国股指期货在新加坡破晓前触及跌停。美元兑日圆跌逾2%。巴黎股市开盘暴跌9,07%，米兰股市下跌6% ，马德里的股市下跌8,37%。法新社说，欧洲股市开盘后仍在下跌。

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据路透社今天报道说，股市大跌，美联储再次紧急降息未能平息市场恐慌。股市和美元周一大跌，此前美国和新西兰紧急降息，但未能平息新冠疫情对经济冲击的忧虑。日经指数期货跌6%。澳洲指标股指在开盘头15分钟内下跌7%。美国原油下跌5%，至每桶30美元以下。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周日降息100个基点至0%-0.25%的目标区间。美联储称将在未来几周内把资产负债表规模扩大至少7,000亿美元。

新西兰央行周一调降指标利率75个基点，新西兰元应声下跌；央行准备好应对新冠疫情爆发给经济带来的“严重”影响。

美国公债期货跳涨逾一个整点。

E-迷你标普500指数期货大跌4.77%，在美国以外时段触及跌停。

该报道说，周末，全球各地纷纷采取封闭和禁止旅行等措施，数以千万计的人受到影响。

美联储、加拿大央行、欧洲央行、英国央行、日本央行和瑞士央行在金融危机中设立了货币互换机制。这六大央行还同意以低于通常水平的利率，定期提供三个月期美元信贷。此举旨在降低银行和公司为获得美元而付出的价格，近几周来，由于新冠疫情吓坏投资者，美元价格飙升。

该报道说，美国总统特朗普周日曾表示，美联储的降息决定“太棒了”，是“好消息”。除新西兰央行降息外，澳大利亚央行也向澳洲金融体系注入36亿美元流动性。

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