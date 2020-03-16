英国内部秘密简报疑引恐慌 至明春多达80%英国人或确诊新冠肺炎

李文读报今天引述英国《卫报》称，该报获得英格兰公共卫生署致公立医院高管人员的一份内部秘密简报，其中表示，英国的新冠病毒肺炎可能会一直持续到明年春季才结束。在此期间，多达80%的英国人可能会确诊感染病毒，其中可能有15%的英国人，大约790万人，为此要在医院接受治疗。

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据李文读报3月16日说，英国肺炎疫情可能持续一年。

据《卫报》称，该报获得英格兰公共卫生署致公立医院高管人员的一份内部秘密简报，其中表示，英国的新冠病毒肺炎可能会一直持续到明年春季才结束。在此期间，多达80%的英国人可能会确诊感染病毒，其中可能有15%的英国人，大约790万人，为此要在医院接受治疗。报道也引述英国东英吉利亚大学的传染病学专家汉特教授表示，他认为新冠病毒肺炎将一直持续下去。他还预计疫情到了夏天会有所缓和，但到了11月则再度回升，如同季节性流感一样。

英国《i》报道说，英国政府将要求70岁以上老人留在家中四个月接受自我隔离，以避免感染新冠病毒肺炎。报道还透露，英国新冠病毒肺炎死亡病例昨天又增加了14人至35人。国民保健服务（NHS）也要求有关方面紧急供应医疗器材。英国各大超市集团也发表联合声明，呼吁公众不要进行恐慌性抢购行动。

据《都市报》则称，在70岁以上老人在家接受自我隔离期间，其亲友仍可到家中探访这些老人，但必须要和这些老人保持六英尺以上的距离。此外，该报报道，一些互助组织已经组织了一大批基层志愿者，为有需要的邻居提供协助。

《每日邮报》也引述英国卫生大臣汉考克，呼吁英国公众齐心协力，一起帮助那些需要留在家中自我隔离的老弱病残人士。而慈善组织也建议公众不要冷落那些年老的邻居，而应该以信件或者明信片的方式，继续和他们保持联络。

《每日电讯报》则报道，英国政府本周将通过紧急法，任何拒绝接受检测或隔离检疫的公众人士将面对1000英镑的罚款。有关紧急法还将授权警方拘留那些可能会传染病毒给他人的人士。此外，英国卫生大臣汉考克也发出警告说，英国政府可能会效仿法国，关闭所有餐厅和酒吧，只准许食品店和药店继续开门营业。

该报还在头版报道，英国教育大臣今天稍后将与教育界人士举行会议，商讨把普通程度会考试（初中生公开考试）及高级程度考试（相等于高考）推迟至暑假之后举行的可能性。

据资深媒体人李文读报引述《金融时报》则指出，多个欧洲国家采取更严厉的封闭措施，希望阻止新冠病毒肺炎疫情的迅速蔓延。德国今天开始关闭与法国及奥地利接壤的边界，丹麦和波兰则已经采取了关闭边界的措施，西班牙则在周末效仿意大利，在全国范围内实施“封城令”。此外，英国首相约翰逊今天也将要求大型制造商协助生产人工呼吸机供医院使用，而英国新冠病毒肺炎确诊病例则上升至1372人。

据《独立报》报道，英国首相约翰逊已同意，从今天开始，政府每天将举行电视直播的新闻发布会，报告新冠病毒肺炎疫情的最新发展。此外，报道还透露，在新增的新冠病毒死亡病例中，有一名死者今年59岁，是迄今为止英国年龄最小的新冠病毒肺炎死亡者。而在意大利，在24小时内就有368人死于新冠病毒肺炎。

另外，该报还在头版刊登照片报道，虽然英国新冠病毒肺炎疫情迅速恶化，昨天巴斯仍然照常举行半马拉松比赛，而且吸引了不少人参加。

李文读报指《太阳报》则在头版刊登了迄今为止英国年龄最小的新冠病毒肺炎死亡者马修斯生前与妻子的合照。此外，该报还报道说，今天虽然是周一，但预计数以百万计的员工会留在家里工作，而不少办公室、商店和工厂也只会有极少数员工上班，而伦敦街头也几乎看不到任何行人。

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