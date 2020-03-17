德国官员预计新冠肺炎疫情将持续2年

德国卫生官员预计，未来2年全球各地都会有人感染2019冠状病毒。目前德国确诊病例超过6000人，公共生活几乎停摆。这是关于新冠肺炎蔓延流行预计的最长时间。

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据中央社今天报道说，德国官员预计武汉肺炎疫情将持续2年。据罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所长维勒（Lothar Wieler）今天表示，欧洲现在是病毒大流行的中心，预计未来2年全球各地都有人染病。

据维勒指出，未来疫情会有好几波，目前难以预测扩散的速度，可能多年后才会达到预计中的6到7成的人口感染。不过，维勒强调，冠状病毒大流行的时间长短，取决于疫苗何时问世。

科赫研究所是德国国家级的疾病防治单位，隶属联邦健康部。自从2019冠状病毒疾病疫情扩大，科赫研究所每天早上召开记者会，向大众报告疫情的最新进展。

据科赫研究所统计，德国到16日为止确诊病例有6012例，比前一天多1100例，疫情有扩大趋势。

维勒认为，德国实际的感染人数应该更高，全国各医院的加护病床数量可望增加至少1倍，以满足接下来的重症需求。

该报道说，为抑制疫情，德国的学校、商店、电影院、博物馆、音乐厅全面关闭，公共生活几乎停摆，不过超市、药妆店、药房等、银行等仍继续营业，以满足日常生活所需。

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