德国疫情扩大风险升为高级

德国新冠病毒患者人数继续快速增加。柏林罗伯特科赫研究所周二将德国疫情扩大风险调高到“高级”。德国人抢购食品和卫生用品的风潮仍在继续。德国启动境外撤侨并发布全面旅行警告。

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德国新冠病毒患者人数继续快速增加。柏林罗伯特科赫研究所周二将德国疫情扩大风险调高到“高级”。德国人抢购食品和卫生用品的风潮仍在继续。德国启动境外撤侨并发布全面旅行警告。

据德国广播电台报道，德国新冠病毒患者仍在快速增加。根据柏林罗伯特科赫研究所公布的数据，德国现有6012名患者，死亡人数为13人。与前一天相比，患者人数增加了1174人。位于美国巴尔的摩市的约翰霍普金斯大学则表示，德国已有约8000名患者，死亡人数为20人。统计数字不同，是因为数据来源不同。基民盟主席候选人，默克尔最强劲敌默茨现被测出新冠病毒阳性。

德国学校和幼儿园现已全部关闭。文化活动也大都取消。虽然政府和卫生部门呼吁人们尽量减少社会交往，但柏林的公园里，现在到处是人。人们三五成群，跳舞，野餐，做各种游戏，到处是春游气氛，而且没人戴口罩，与政府不断升级的疫情警告大相径庭。

鉴于各国纷纷关闭边境和许多航空公司取消了航班，德国发出了全面旅游警告，并启动境外撤侨。但侨民必须参与承担费用。德国现有十万名滞留外国的旅客。外长马斯称撤侨计划为“空中桥梁”，与冷战时期盟军通过空运挽救柏林的计划名字相同。马斯表示，政府将为该计划拨款五千万欧元，重点关注团体旅游度假者。

德国人抢购食品和卫生用品的风潮仍在继续。农业部长克罗克纳出来安慰民众，说德国能保证食品供应。

为了解决医疗系统负荷沉重的问题，政府决定启动医院紧急计划，将关门的宾馆，博览会等改成临时医院，以治疗更多病毒患者。柏林决定在已关门的博览会大楼里设立一座能接收1000名病人的医院，专门治疗新冠病毒患者。

德国经济界已受到沉重打击。汉莎航空公司已开始向政府求援。专家们估计，新冠危机可能会给小型企业带来倒闭潮。大型企业也受到很大冲击。比如，很多汽车生产商都因新冠疫情，下调了在德国的生产。戴姆勒甚至在欧洲范围内停止了大部分生产。大众将于周五起，在几乎所有工厂里，停工两到三周。德国汽车工业就业员工有80万人。专家们估计，新冠病毒有可能肆虐两年。

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