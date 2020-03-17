德法显协调同日人道封城 自由第一的人或难禁足

法国与德国昨天稍晚显示同时推出更为严格的隔离措施，但被指出是人道的半封城。法国总统马克龙与德国总理默克尔均称目前在与新冠肺炎病毒进行战争。法国从今天中午开始，严格封城禁足。德国也从今天开始，推行严格的封城措施。

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不过，尽管说是严格的封城，许多人道因素被允许例外。法国与德国只封了非生活必须的店家服务，食品商店，超市，香烟柜台还是开门。法国和德国都允许傍晚6点以前相对宽松，可以有理由，有许可外出。包括遛狗。

法国与德国没有动用军队维持封城禁足，意大利与西班牙因疫情严重，都调派了军队上街巡逻。

法国今天天气不错，有阳光。巴黎人很多人有限度地出门享受疫情发展至今最后一个自由的上午，有咖啡馆挤满了人群。法国严格疫情隔离措施就是为了再加码限制人群聚集，希望每人每天家庭外接触人不超过5个。咖啡馆人群熙攘正是应当避免的。但很多人还是没有把新冠病毒当一回事。

法国封城开了不少人道宽缝，每个人都可以从就业单位等地获得行动许可证明，如果居家者需要外出，可白纸黑字自己信誉签名，解释外出原因，包括购药，就医，探访年迈家人，或护送单亲孩子到分开的另外一半家中。

据消息说，欧洲联盟昨天由法国总统马克龙，德国总理默克尔，欧盟理事会主席以及欧盟委员会主席共同达成，暂时关闭欧盟成员国之间的边境，共同抗疫。

据法新社说，德国政府昨天宣布前所未有的全国性严格措施，下令关闭商店、餐厅缩短营业时间、宗教场所暂停集会，并要求公民待在家里，以控制2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散。

总理默克尔呼吁德国民众取消所有国内外度假计画，总统斯坦因迈尔也要大家「别出门」。默克尔说：「我国以前不曾有过这样的措施，这些措施影响广泛，但目前是必要的。」

德国这些广泛的禁令目的是在限制公共场所社交接触，从博物馆、游泳池到健身房都会关闭，但超市、银行、邮局、药房和加油站维持营业，理发厅、建筑材料行、自助洗衣店也照常营业。餐厅及咖啡馆可以营业，但每天只能营业到傍晚6时；旅馆则仅限于「必要且明显不是观光用途」。

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