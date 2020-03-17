新冠病毒攻陷世卫组织总部 2人感染

领导全球对抗武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情大流行的世界卫生组织（WHO）今天表示，世卫组织有2名员工确诊感染武汉肺炎。

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据中央社引述消息报道，世卫组织2员工确诊武汉肺炎，抗疫中枢被攻陷。

消息说，领导全球对抗武汉肺炎疫情大流行的世界卫生组织17日表示，组织内有2名员工确诊感染新冠肺炎。

报道引据路透社消息，这是总部设在瑞士日内瓦的世卫组织首批新冠肺炎确诊病例。在此之前，联合国（UN）驻日内瓦的办事处和世界贸易组织（WTO）已相继传出感染首例。据世卫发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）告诉记者：“（确诊）员工离开办公室后，在家出现症状，经检验确定感染COVID-19。因此我们确实出现2起确诊病例。”

目前还不清楚染病员工是否从事新冠肺炎的相关因应工作。

据林德梅耶指出，在世卫总部工作的职员和顾问约有2400人，现在他们多半在家工作，以减少传染风险。

该报道说，瑞士近几天通报的确诊案例暴增，累计已逾2300例。为了控制疫情，当局通过数项措施，包括在昨晚动员8000名军人抗疫。

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