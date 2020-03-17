方济各私下离开梵蒂冈去二圣堂新冠疫祈祷情尽快结束

据梵蒂冈教廷透露，3月15日下午4点多，教宗方济各私下离开梵蒂冈，前往圣母大殿，向罗马人民救援之母献上祈祷，这幅圣像保存在那里供人瞻仰。随后，教宗在科尔索大道上进行了一小段徒步朝圣，抵达圣玛策禄堂，那里供奉著一尊显过奇迹的十字架，1522年，信友举扬这尊十字架，在罗马城游行，祈求罗马「大瘟疫」得以终止。教宗前往罗马这两座圣堂祈祷，恳求新冠疫情尽快结束。

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据梵蒂冈官方消息，教宗前往罗马两座圣堂祈祷，恳求新冠疫情尽快结束。消息说，教宗方济各走出梵蒂冈，先是在圣母大殿敬礼罗马人民救援之母，然后在科尔索大道圣玛策禄堂的十字架前祈祷。这尊十字架曾拯救罗马摆脱瘟疫。

该报道说，四旬期第三主日，教宗方济各走出梵蒂冈，先后在罗马人民救援之母圣像前，以及曾保护罗马脱离「大瘟疫」的木制十字架前殷切祈祷。教宗渴望强调他对受苦者的关怀，亲自前去圣母大殿恳求圣母的特别护佑。据圣座新闻室主任布鲁尼表示，3月15日下午4点多，教宗方济各私下离开梵蒂冈，前往圣母大殿，向罗马人民救援之母献上祈祷，这幅圣像保存在那里供人瞻仰。随后，教宗在科尔索大道上进行了一小段徒步朝圣，抵达圣玛策禄堂，那里供奉著一尊显过奇迹的十字架，1522年，信友举扬这尊十字架，在罗马城游行，祈求罗马「大瘟疫」得以终止。

消息说，教宗在祈祷中，恳求这次冲击意大利和全世界的流行病尽快结束，为病人祈求康复之恩，并且惦念这几天的许多受害者，为他们的亲友恳求天赐慰藉与安慰。教宗也在祈祷中念及医护人员，以及所有在这段时期确保社会运作的劳工。

该报道称，众所周知，贝尔格里奥教宗格外敬礼罗马人民救援之母：他不仅在重要的圣母瞻礼日，也在国际访问前后，亲自前往圣母大殿谢恩。593年，教宗额我略一世曾在罗马人民救援之母圣像的伴随下举行游行，以求瘟疫结束；1837年，额我略十六世也恳求罗马人民救援之母转祷，以期遏止霍乱。

梵蒂冈官方消息说，在疫情延烧的此刻，教宗祈祷的第二站也是意义深远：他前往罗马市中心科尔索大道上的圣玛策禄堂，那里保存著一尊历史悠久、广受景仰的木制十字架。学者普遍认为它是罗马最写实的十字架；它的历史可追溯至十五世纪，曾在火灾中「历劫余生」，并拯救罗马城摆脱瘟疫。圣若望保禄二世拥抱过这尊十字架，以它来标志两千年大禧年宽恕日的高峰。

相传，这尊「至圣的十字苦像」显过许多奇迹。首先，1519年5月23日火灾那晚，以玛策禄教宗为名的圣堂毁于祝融；隔天早上，整座建筑物烧成灰烬，而这尊十字架却在断垣残壁间丝毫未损，十字架下的小油灯仍在燃烧。这个景象令许多信友深感震撼，因而每周五晚上聚集祈祷。1519年10月8日，教宗良十世下令重建圣堂。

火灾结束后，时隔三年，罗马遭遇「大瘟疫」。百姓举扬这尊十字苦架，不顾当局禁令上街游行；事实上，当局的反对是可以理解的，因为他们担心传染扩散。这尊十字架沿著罗马的大街小巷，朝著圣伯多禄大殿前进。游行持续了整整16天之久，从1522年8月4日到20日为止。随著游行的推进，疫情逐渐出现缓和的迹象，因此每个社区试图让十字苦架停留越久越好。最后，当十字苦架返回圣堂时，瘟疫已全面结束。

据报道称，此后，从1600年起，从圣玛策禄堂到圣伯多禄大殿的游行遂成了圣年期间一项传统。这尊十字苦架背面刻著多任教宗的名号及圣年的时间。

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