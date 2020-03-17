瑞士今天进入“紧急”状态 部署军队协助

瑞士政府宣布，由于新冠病毒的快速蔓延，瑞士进入“紧急”状态。瑞士联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)表示：“克服这场危机的唯一途径，是全国范围内立即做出迅速、有效的反应，阻止病毒在瑞士继续扩张。”紧急状态从3月17日凌晨生效。瑞士民兵制军队正在加紧准备，以便增援对抗疫情的努力。

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据瑞士新闻报道说，瑞士政府3月16日宣布，由于新冠病毒的快速蔓延，瑞士进入“紧急”状态。瑞士政府表示，民众需严格遵守关于接触距离、卫生消毒等各项措施。同时也明确规定，每个人都有义务保障医疗系统正常运行、保护基础设施、保障瑞士国家正常运行，团结一致共同对抗疫情。

政府下令从3月17日凌晨开始，禁止所有私人和公共活动，并关闭诸如酒吧、餐厅、体育和文化场馆等休闲娱乐场所，只有食品店、面包店和药店等向民众提供必需品的经营场所仍允许开放。新措施将截至4月19日有效。

按防疫法令，医院和诊所必须保持开放，但须遵循必要的救治程序，仅针对危重和紧急病患进行治疗。国家已动员多达8000名军人帮助遏制迅速传播的新冠病毒。这是自第二次世界大战以来最大的军队动员。

当局建议，因病毒引起并发症的风险较高的个人，即“弱势人群”必须在家中工作，若情况不允许则应获得带薪假。学校将关闭至4月19日。日内瓦规定，禁止超过5人聚会。

瑞士政府还决定对德国、法国和奥地利实施边境检查。只有瑞士公民、在瑞士居住者和前往瑞士的商务人士允许入境。

该报道说，瑞士受新冠病毒影响的程度非常严重，目前已有2200多人被感染，近20人死亡。

据报道说，3月16日，瑞士军队将首次调遣其四个医护营之一-共计600名士兵-来支援其他民用医院，该医护营能收纳200名患者。

自3月9日起，军队已向瑞士南部临近意大利的提契诺州贝林佐纳(Bellinzona)和卢加诺的两所医院派遣了23人。他们在协助照顾患者与提供器材，其中包括呼吸设备。但军队认为很快其他州也会要求增援。

该报道说，疫情对医疗系统造成的压力也与日俱增。瑞士共有82个重症监护室，床位总数为950-1000张，其中大约850张病床配有呼吸机。军队拥有的呼吸机数量约为200部。

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