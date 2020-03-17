疫情全球泛滥 如何防治 世卫组织支招检测检测再检测

世界卫生组织呼吁所有国家加强检测计划，这是缓和新冠病毒疫情扩散的最佳方式。世卫组织还敦促企业增加关键设备的生产，以克服严重的短缺。联合国属下的世卫组织备受批评而使该组织的可信性蒙阴。

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据法新社说，世卫组织给全球抗疫支招：“检测、检测、再检测”。世卫组织总干事谭德塞在日内瓦举行的新闻发布会上表示，“我们要向所有国家传达一个简单的信息--检测、检测、再检测。”他补充称，“所有国家都应该有能力检测所有疑似病例，他们不能蒙住眼睛抗击这场全球流行病。”

据谭德塞表示，如果不能进行检测，感染者就不能被隔离，感染链也不会被打破。他称，即使是拥有先进卫生系统的国家在抗击疫情上也举步维艰，并补充表示，他对疫情给低收入国家造成的影响深感担忧，这些国家的人们已经存在营养不良和其他健康问题。

法新社说，美国特朗普政府受到了批评人士的抨击，他们称，政府对新冠病毒的检测准备工作进展缓慢。美国副总统彭斯周日承诺，未来几天，美国人可以前往2,000多个有能力处理检测工作的实验室进行病毒检测。在目前可用的检测试剂有限的情况下，美国累计确诊病例数约为3,000例，病亡62例，全国各地的大部分日常活动都受到了影响。

据谭德塞称，通过发现感染者并迅速对其进行隔离来控制疾病传播的战略仍是最好的方法。他补充表示，这种办法在中国、韩国和新加坡均显示了积极效果。

报道说，许多国家只对老年人或有基础疾病的人进行检测，拒绝对症状较轻但仍有可能传播病毒的人员进行检测。通常的情况是，他们根本没有资源去给更多人进行检测。

谭德塞表示，世卫组织正在与民间部门合作，增加防护设备的产量，并将目前的短缺描述为“市场失灵”。谭德塞还称，他对各国政府宣布提供资金抗击疫情的应对措施感到欣慰。谭德塞说，“不仅仅是资金，我们看到的是人类精神，这种精神正在抗击疫情，这种精神愈发强大，”他补充称，“在过去一周左右的时间里，我看到了大家团结一致众志成城，这真的让我倍感鼓舞。”

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