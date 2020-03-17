英国的新冠病毒肺炎疫情接近迅速增长期 首相促民待在家里

英国《卫报》今天引述英国首相约翰逊警告说，英国的新冠病毒肺炎疫情接近迅速增长期，因此呼吁公众尽量留在家中不要出门，从而降低感染风险。报道还引述英国帝国理工学院的专家表示，根据他们设计的疫情预测模式来推断，英国政府此举将使新冠病毒肺炎的预期死亡人数从原来的26万人降至2万人。但《每日镜报》则批评指出，英国首相约翰逊昨天只是呼吁公众避免前往酒吧、剧院和电影院等社交场所，但却没有下令关闭这些场所，此举可能使有关场所的东主无法向保险公司索取赔偿。此外，他也没有下令关闭学校。

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据李文读报3月17日指，英相呼吁民众避免社交接触。据《都市报》报道，英国首相约翰逊昨天劝喻国民尽量在家工作，减少非必要的接触以及取消非必要的出行计划。他还敦促英国公众避免到酒吧、剧院及其它社交活动场所，但却没有下令关闭这些场所。另外，从本周末开始，70岁以上人士、孕妇和患病者将被要求在家自我隔离至少12周。而任何一位家庭成员持续咳嗽或发烧症状的话，其他家庭成员将需要留在家中隔离检疫14天。与此同时，英国昨天又增加了18起新冠病毒确诊死亡病例，累计总数增至55人。另外，确诊病例也升至超过1500人，其中几乎三分之一来自伦敦地区。

《每日邮报》形容，英国首相约翰逊昨天宣布的一系列措施，是英国自二战以来最大规模的停止正常生活行动。报道还报道说，约翰逊也承认有关措施非常严酷，但他坚称，这样做可以挽救生命。

据《独立报》也形容，英国政府昨天宣布的一系列措施，实质上等于实施全国封闭的行动。不过，报道引述专家表示，在尚未研发出治疗新冠病毒肺炎的疫苗之前，有必要采取避免非必要的社交接触的措施。

而《泰晤士报》也引述英国首相约翰逊表示，避免非必要的社交接触是挽救25万人生命的唯一方法，其中对英国880万70岁以上老年人“尤为重要”。不过，报道指出，有关限制社交接触的措施可能会持续一年。

据《每日电讯报》也表示，英国首相约翰逊昨天仍未宣布关闭学校，让不少英国家长感到困惑。报道还指出，与其它欧美国家相比，约翰逊昨天宣布的有关措施仍较为宽松，而且所有措施正式来说均属于自愿性质而非强制执行。报道透露，就在约翰逊作出有关宣布的数小时后，法国总统马克龙宣布派出警宪驻守街头并执行宵禁。欧盟也宣布暂停申根条约，并在欧盟区内重新实施边境检查。美国总统特朗普昨天也宣布，禁止十人以上的聚会，这一宣布还导致美国股市昨天出现暴跌。

据资深媒体人李文读报引述《金融时报》报道说，虽然美国联储局昨天紧急降息1%至接近零利率，但未能平息市场投资者的恐慌情绪，全球股市昨天普遍大幅度下滑，其中美国股市昨天开盘不久就要被迫启动熔断机制，标准普尔指数在收盘时则暴跌了12%。报道还透露，加拿大政府已宣布，禁止几乎所有外国人入境，而俄罗斯、土耳其、印度和马来西亚也先后宣布限制外国人入境措施。此外，欧洲足联也准备推迟原定今年夏季举行的欧锦赛。

《太阳报》今天的头版新闻标题只有一个字，就是“关闭了（closed）”。报道透露，英国赛马管理部门宣布，取消原定下月初举行的一年一度全国障碍赛马大赛（Grand National），而英国在本周末的母亲节庆祝活动也实际上取消了。

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