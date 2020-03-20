约翰逊扬言12周内扭转疫情

据英国《都市报》报道，英国首相约翰逊昨天表示，只要每一位英国人都遵守官方的建议，避免社交接触的话，他有信心在12个星期内扭转英国的新冠病毒疫情。

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据李文读报约今天指《都市报》报道，英国首相约翰逊昨天表示，只要每一位英国人都遵守官方的建议，避免社交接触的话，他有信心在12个星期内扭转英国的新冠病毒疫情。他还透露，英国首位病人已经开始进行治疗病毒的药物的临床试验。此外，英国政府正在洽谈购买一种快捷抗体检测剂，可以很快检测出接受检测者是否感染了病毒。约翰逊还表示，希望把每天检测人数大幅度提高至25万人。不过，他也承认，此次抗疫非常艰辛，因为面对的敌人是无法看到的。

《每日邮报》也引述英国首相约翰逊表示，有信心在12个星期内扭转英国的疫情，但条件是，人们必须要严格遵守避免社交接触、以减慢病毒传播速度的建议。他同时承认，在疫情最严重的伦敦，一些地区未能严格遵守避免社交接触的建议，并暗示，可能会采取进一步的限制措施，包括正式下令关闭酒吧和餐厅。

据《独立报》电子版则质疑，英国首相约翰逊是否真的为大家带来了一线希望。报道指出，约翰逊昨天一方面声称将在12个星期内扭转英国的疫情，但随后又表示，不能肯定到了六月底，疫情是否会处于下降的趋势。该报还在头版刊登照片，显示在中国武汉市的医护人员互相拥抱，庆祝中国各省市昨天首次没有出现任何新增确诊病例。

《金融时报》报道，英国财政大臣苏纳克今天稍后将宣布新的资助企业和雇员方案，其中包括向企业提供雇员薪酬补贴，避免企业因为经济困难而裁员。此外，英国央行昨天也宣布，把基本利率从0.25%降至0.1%。报道指出，这是英国央行325年历史以来最低的利率，也是该行过去一周来第二次降息。报道还表示，英镑汇率对英国央行的降息举动最初的反应正面，英镑兑美元的汇率在昨天下午交易时段一度上升了1%，至1英镑兑1.17美元，但到了傍晚又回跌至1.15美元。

《每日电讯报》也报道说，英国财政大臣苏纳克今天下午将宣布，向英国数以百万计的雇员提供支持，其中包括在疫情持续期间，暂时冻结支付个人所得税，以及暂缓支付国民保险等。

另外，该报还在头版报道，伦敦东南部刘易舍姆及格林尼治区（Lewisham and Greenwich）医院因为本身病人太多，无法接收新的新冠病毒肺炎患者，并将他们转往附近的医院。报道还透露，英国新冠病毒肺炎死亡人数已经增至144人。昨天有29例新增死亡病例发生在英格兰地区，其中16例是在伦敦，而刘易舍姆及格林尼治区医院就占了3例。

据《卫报》报道，英国牛津大学研究人员研发的治疗新冠病毒疫苗将在下周进行动物实验，并计划在下个月在人体上进行实验。一旦顺利的话，将很快进行大规模的人体试验，以评估疫苗对医治病毒患者的疗效。报道指出，这是英国首个研发出来的治疗新冠病毒疫苗，并有望在今年年底投入使用。

该报还在头版刊登照片报道说，英女王昨天发表声明，透露她和丈夫菲利普亲王从伦敦市中心的白金汉宫迁往伦敦市郊的温莎堡接受隔离。她还表示，将与其他王室成员一起，协助国家团结一心为同一个目标奋斗。

《每日镜报》也引述英女王表示，英国的历史就是通过国人和社区的团结一致而谱写出来的。她还特别称赞正在抗疫第一线奋战的人员，并呼吁英国人在目前极度不明朗的时刻，伸出援手帮助那些弱势群体成员。

《泰晤士报》也引述英女王，呼吁英国国民坚强面对危机，并且拧成一股绳，共同抗击新冠病毒疫情。报道还引述英国政府首席科学顾问瓦兰斯警告说，英国新增确诊病例和死亡人数在未来两周内仍会继续增加，但疫情随后会因为限制社交接触措施的作用而开始出现减缓。报道也称，伦敦将实施更严厉的限制社交接触措施，伦敦市长萨迪克汗也表示，目前挽救生命比公民的自由更重要。报道还透露，意大利死于新冠病毒的总人数已经达到3405人，并且超过了中国的死亡人数。

资深媒体人李文读报指《每日星报》在头版刊登照片报道说，当英国许多人都买不到一卷厕所卫生纸之际，昨天竟然有一辆货车在唐宁街10号首相府门外，卸下了大量的厕所卫生纸，而且数量之多就像一座小山似的。

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