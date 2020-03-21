英国关门了 也向工薪大撒币减疫

《李文读报》今天称《每日电讯报》报道，英国首相约翰逊昨天宣布，为所有受到新冠病毒疫情影响而无法开工的各行业员工支付80%的工资，上限是每月2500英镑（相等于2.07万人民币或2.26万港币）。此外，他还同时下令，从昨晚开始，暂时关闭英国各地的酒吧、餐厅、剧院、电影院及健身房等公共场所，直至另行通知为止。与此同时，昨天英国新冠病毒确诊死亡人数又增加了40人至177人，确诊病例总数也上升了21.8%至3983人。

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英为抗疫代付工资及关闭食肆。《每日电讯报》报道，英国首相约翰逊昨天宣布，为所有受到新冠病毒疫情影响而无法开工的各行业员工支付80%的工资，上限是每月2500英镑（相等于2.07万人民币或2.26万港币）。此外，他还同时下令，从昨晚开始，暂时关闭英国各地的酒吧、餐厅、剧院、电影院及健身房等公共场所，直至另行通知为止。与此同时，昨天英国新冠病毒确诊死亡人数又增加了40人至177人，确诊病例总数也上升了21.8%至3983人。

《i》表示，英国政府为受影响的各行业员工代付80%的工资，挽救了这些员工的工作，使他们避免因为疫情而面临解雇的厄运。报道还引述反对党工党领袖科尔宾表示，自雇人士虽然可以申请福利津贴，但他们也需要政府提供更多帮助。

《泰晤士报》也认为，英国政府昨天宣布为受疫情影响的各行业员工支付80%工资的举动，将使数以百万英国雇员暂时不用担心会失去工作。报道透露，这一措施至少会持续三个月，而英国一家智库则估计，如果英国政府为一百万名员工连续三个月支付80%的工资，将需要花费42亿英镑的公帑。此外，报道还引述德意志银行预测，英国国民生产总值将萎缩6%，并出现过去一世纪以来最严重的经济衰退。此外，包括哈罗德斯（Harrods）百货公司和Topshop时装店在内的多家英国零售集团也宣布，暂时无限期关门停业。

《金融时报》也称，英国财政大臣苏纳克昨天“史无前例地”运用其财力，避免了英国因为新冠病毒而出现的就业危机。该报预测，英国政府如果为受影响的一百万名员工连续三个月支付80%的工资，将要花费大约35亿英镑。

另外，该报还在头版报道，美国加州正在实施封城令，当地警方使用中国大疆公司制造的无人机，协助驱赶违令聚集的人群。报道透露，加州警方最近购置了两架大疆生产的无人机，每架售价1.1万美元，使其拥有的无人机数目增加了一倍。报道还透露，加州警方还在无人机上安装了扩音器和夜光摄像头。

《每日镜报》形容英国政府昨天的举动为“你留在家中，我帮你买单”。报道还引述英国首相约翰逊表示，为了抗击疫情，英国政府必须要采取以往从未采取过的行动。而英国工会联合会也认为，英国政府的行动是“一大突破”。

《每日快报》也形容，英国政府昨天启动了应对新冠病毒疫情的新战役，包括史无前例地为受影响的各行业员工支付80%工资，并同时关闭了英国各地的所有食肆。

《每日邮报》也报道说，英国首相约翰逊昨天终于下令关闭酒吧、餐厅及健身房等公共场所，并称这是英国历来最大规模的关闭公共场所措施。报道还透露，这些公共场所至少关闭两周，但也有可能会持续数个月。此外，报道也形容英国政府代员工支付80%工资的做法是“历史性的”。报道还引述英国首相约翰逊，敦促英国公众留在家里，并考虑清楚是否应在明天（本周日）英国母亲节的当天探望亲人。

《卫报》今天的头条新闻标题是，“英国关门了”。报道引述英国首相约翰逊表示，他知道昨天的宣布，剥夺了“英国人与生俱来的到访酒吧的自由权利”，但他必须要采取更严厉的行动，以阻止新冠病毒的迅速蔓延。报道还指出，有关食肆虽然不能开门招待食客，但仍可以售卖外卖食品和饮料。报道还透露，英国首相约翰逊是在昨天下午5点宣布关闭酒吧和餐厅等公共场所的，当时许多人刚刚下班，正在酒吧里喝酒。报道还引述一些酒吧表示，他们会遵照政府的指示，昨晚结束后暂时关门停业。但报道也指出，也有一些酒吧似乎还没有打算暂时停业的迹象，而英国警方则表示，暂无计划增派警员巡查各家食肆，强制要求它们关门停业。

李文读报称，《太阳报》也称，英国打工一族昨天史无前例地获得政府支付工资，但与此同时，英国全国各地的酒吧、餐厅、俱乐部、电影院、剧院、健身房、赌博投注站及宾果（Bingo）游戏厅均关门停业。该报表示，等疫情过去之后，大家都需要再喝一杯了。

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