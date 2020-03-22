应对新冠危机：德国计划增加债务1500亿欧元

德国新冠疫情继续严峻。德国政府计划采取广泛的财政援助措施，以应对危机和减缓危机带来的后果。

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据德国广播电台报道，德国联邦财政部长舒尔茨周六在记者会上表示，政府将就新冠危机申请新增1500亿欧元的债务。除此之外，大约有1000亿欧元的信贷拨款将用于经济稳定基金，1000亿欧元用于德国复兴银行对公司的贷款担保。另外，还计划为陷入困境的公司提供4000亿欧元的担保。

除此之外，政府还希望更改《感染保护法》，以便更快更有效地对疫情作出反应。各联邦州为此必须放弃一些权利。政府希望未来可以叫停人员跨境运输，并通过手机跟踪寻找与患者有过接触的人。政府还打算推出保护房客法律修改草案，在新冠危机期间，即便房客欠租，房东也不许取消租房合同。

有关以上一系列措施，德国政府和联邦议会下周将进行讨论。

根据柏林罗伯特科赫研究所的统计，德国现有16662名新冠病毒患者，一天内增加了2705名患者，死亡人数上升到47人。美国约翰霍普金斯大学则表示，德国有19848名患者，死亡病例为68。双方数据不同，是因为数据源不同。

巴符州卫生部现请求西南部医院接收法国新冠病毒患者，前提是医院里还有带呼吸机的空病床。

政府警告人们，出门购物或健身，都应和别人保持1.5米的距离。但公园里还是有青年人聚会，并举行派对活动。默克尔总理和各州州长周日将共同商讨是否应实行禁足令以及进一步限制社交活动。

巴伐利亚州于3月20日宣布，从3月21日起，实行禁足令。该州民众离家出门现在必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人、拜访生活伴侣等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴州率先实行禁足令，受到其它州的批评。但各州限制公共生活的措施越来越多。巴符州、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。

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