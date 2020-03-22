英相警告英国可能步意大利后尘

《星期日电讯报》引述英国首相约翰逊警告说，如果英国公众不听从政府建议留在家中的话，英国的国民保健服务（NHS）就有可能在两周内和意大利医疗系统一样，出现医院难以处理过多病人的危机。

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李文读英报今天称，《星期日电讯报》引述英国首相约翰逊警告说，如果英国公众不听从政府建议留在家中的话，英国的国民保健服务（NHS）就有可能在两周内和意大利医疗系统一样，出现医院难以处理过多病人的危机。报道还透露，意大利昨天一天的新冠病毒肺炎死亡人数就增加了793人。与此同时，英国昨天的死亡人数也上升至233人，比前一天增加了53人，而新增确诊病例则在一天之内猛增了1035例至5018例，增幅达到26%。为此，英国首相约翰逊敦促英国公众留在家里，以挽救数以千计人的生命。此外，有关方面也担心，防护装备不足的医护人员也可能会感染到病毒，或者成为病毒携带者并传染他人。

另外，该报还在头版报道，过去三个星期来，英国公众在超市抢购囤积了价值10亿英镑的食品。报道称，虽然英国食品制造商比平时增加了一半的生产量，但不少超市的货架上仍然空空如也，使不少顾客买不到任何食品，其中受影响最大的是工作时间较长的医护人员。为此，NHS全国医务总监鲍维斯，批评那些抢购囤积食品的人，应该为本身的自私自利行为感到羞愧。报道还透露，越来越多的零售集团决定暂时关门停业，其中John Lewis百货店关闭了所有分店，并调派2000多名员工支援旗下的Waitrose超市。

《星期日邮报》也引述英国首相约翰逊警告说，英国国民保健服务NHS濒临难以再处理新增新冠病毒肺炎病人的境地。报道透露，一些医院已经把手术室临时改为重症监护病房，并且要向兽医借用本来供宠物使用的呼吸机。

《星期日泰晤士报》也报道，英国首相约翰逊昨天也要求英国150万名重病患者留在家里自我隔离3个月，以免因为感染到新冠病毒而出现生命危险。报道称，英国各地的家庭医生将在未来24小时内发信通知这些病人。而这些病人包括癌症和呼吸道疾病患者，以及接受器官移植的病人，其中40%的病人年龄在75岁以上。与此同时，英国国民保健服务NHS也史无前例地向私家医院临时聘用了2000名医护人员及征用了8000张病床，为接收可能会迅速增加的病人做好准备。报道称，英国政府官员相信，目前英国感染了新冠病毒的真正人数可能高达15万人，远高于至今已确诊的5000多人。

《星期日镜报》报道，今天是英国一年一度的母亲节，但英国首相约翰逊则呼吁英国公众今天远离母亲。他表示，今天大家不见母亲，是给予母亲的最佳节日礼物，因为可以使她们避免感染到新冠病毒肺炎。

《星期日快报》也引述英国首相约翰逊，敦促英国公众在今天的母亲节期间不要登门探访母亲，而是改为以视频通话的方式向母亲送上节日的祝福。报道还透露，英女王计划向全国发表视频演讲，以鼓舞国民的士气。

资深媒体人李文读英报今天称，《独立报》电子版报道，英国出现的抢购囤积食物现象，使英国慈善机构为购买食物有困难人士提供免费食物的“食物银行（food bank）服务受到严重打击。报道称，由于食品供应短缺，但同时需求又显著增加，使这些食物银行遇到了过去几十年来前所未见的危机。报道还引述一家慈善机构负责人表示，担心随着新冠病毒疫情日益严重的，接下来的情况可能会更糟。

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