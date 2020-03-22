谷歌开设新冠疫情网站，汇总全球新冠病毒信息并提供预防与教育资讯

谷歌公司周六开设了一个关于新型冠状病毒的网站，其中包含了目前正在全世界蔓延的新冠病毒的权威信息。

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谷歌表示：该网站将在未来几天陆续推出不同语言与国家的版本。

根据谷歌官方声明，这个名为google.com/covid19的网站专注于新冠病毒教育、预防和当地资源信息汇总。人们从该网站可以找到关于新冠疫情的即时信息、安全和预防提示、与新冠病毒相关的搜索趋势。该网站致力于为个人、教育工作者和企业提供的更多相关资源。

这家搜索巨头周六还表示，在美国人使用Google搜索医疗服务时，该公司将在搜索结果和谷歌地图中直接显示关于新型冠状病毒的可靠信息。

谷歌的计划在本周早些时候被推迟，当时它表示希望连接到美国疾病控制与预防中心(CDC)开发的一种筛查工具，但这个工具目前还没有上线，谷歌公司也没有给出何时上线的明确时间表。

一周前，总统特朗普和副总统彭斯在记者会上宣布，谷歌正在建设一个全国性的新冠测试网站，美国人可以在该网站上填入位置信息，随后会被指引到最近的新冠病毒测试地点。但谷歌从未证实政府的声明，周六发布的网站也不包括测试地点指引功能。

谷歌的母公司Alphabet旗下的一家姐妹公司于周一推出了自己的测试网站。它的特点更符合特朗普政府的设想，但该网站不是由谷歌建立或运营的，而且不是全国范围的测试软件。

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